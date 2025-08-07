Среща на 4 очи: Путин е подготвил капан и чака Тръмп да влезе

Доналд Тръмп обяви "голям напредък" към прекратяване на войната в Украйна, след като обяви плановете си за скорошна среща с руския диктатор Владимир Путин. На 7 август Русия потвърди, че двамата ще разговарят очи в очи през следващите дни, но още не е обявено къде, макар че Вашингтон и Москва са се разбрали за локацията. Но дали Путин отново ще разиграе републиканеца?

Кипящото разочарование на Тръмп от диктатора, който опетни надеждите на президента на САЩ да се превърне в миротворец, достоен за Нобелова награда, се изпари, след като пратеникът му Стив Уиткоф излезе от тричасова среща в сряда със силния човек на Кремъл. Тръмп прогнозира, че срещата на върха в рамките на няколко седмици може да спре войната в Украйна, като заяви, че има "много голям шанс да сме към края на този път". Тонът му беше по-характерен за него от позицията му през последните няколко седмици, когато той заклейми "отвратителните" въздушни удари на Путин по Киев и нарече световния лидер, когото винаги се е опитвал да впечатли най-много, "абсолютно луд".

Изглежда "невъзможно оптимистично" - на фона на неотдавнашните руски безпилотни и ракетни удари по Украйна - че Путин има намерение да сложи край на ужасяващата война, пише Стефън Колинсън - старши репортер на CNN, който отразява събитията в Белия дом, както и политиката в САЩ и по света.

Причините Путин да продължи войната са по-убедителни от стимулите на Тръмп да я спре

Тръмп неведнъж е заявявал, че големият напредък е неизбежен, откакто встъпи в длъжност през януари - след като обеща и след това не успя да прекрати войната за 24 часа. Но причините Путин да продължи войната са много по-убедителни от всеки стимул, който Тръмп може да му даде, за да я прекрати.

"Мисля, че ние във Вашингтон понякога подценяваме колко много Кремъл е инвестирал във воденето на тази война", казва Дейвид Салво, експерт по Русия и управляващ директор на Алианса за гарантиране на демокрацията към Германския фонд "Маршал". "Легитимността и съдбата на целия режим на Путин се основават не само на приключването на тази война при руски условия, но и на продължаването ѝ в обозримо бъдеще".

Салво, бивш служител на Държавния департамент, добавя, цитиран от CNN: "Просто не виждам нищо, което да промени сметките на Кремъл".

Има ли надежда, че този път ще е различно?

Все пак успешното миротворчество често изисква от президентите да поемат рискове. И ако Тръмп по някакъв начин успее да инициира истински мирен процес, той ще спаси потенциално хиляди животи във войната, която опустоши украинското цивилно население. Освен това би постигнал важен етап за САЩ и за себе си.

Има ли причина за оптимизъм? Срещата на върха с Путин би била грандиозен момент на държавническо поведение и би предложила на Тръмп дългоочакваната дискусия на четири очи с руския лидер и възможността да провери доколко може да вярва на интуицията си. А тя сочи, че той може да използва уменията си за сключване на сделки, за да сложи край на войната в Украйна.

Тръмп предлага и тристранен формат, който да събере Путин и украинския президент Володимир Зеленски в най-значимата дипломатическа среща след незаконното руско нахлуване преди три години.

Путин може да даде на Тръмп някаква малка "победа"

Повишеният залог на президентската среща с Тръмп може да окаже натиск върху Путин да предостави поне нещо, което републиканецът може да нарече победа. Това може да включва споразумение за прекратяване на въздушните нападения срещу цивилни, дори ако пълното прекратяване на огъня и сключването на мирно споразумение да е още тема за много месеци напред. Но руските обещания за прекратяване на огъня често не струват дори колкото хартията, на която са написани, смята анализаторът на CNN.

Значителен напредък би потвърдил и новата стратегия на Тръмп, който се опитва да накара Путин да седне на масата за преговори с наказания, а не с ласкателства. Може би не е случайно, че очевидното раздвижване във войната дойде в деня, в който Тръмп заяви, че ще наложи тежки мита на Индия - един от най-големите купувачи на руски петрол, който финансира военните усилия на Кремъл. На 8 август Тръмп е изправен пред собствения си краен срок да наложи нови санкции и на Русия заради отказа ѝ да изпълни неговите искания за прекратяване на огъня.

В сряда в Украйна се появиха не толкова често срещани нотки на оптимизъм. "Сега изглежда, че Русия е по-склонна към прекратяване на огъня - натискът работи", каза Зеленски в нощното си видеообръщение.

Причините да не се доверяваме на Путин

И все пак - Путин може би все още играе същата стара игра. През първите седем месеца от втория си мандат Тръмп беше унижен от диктатора, който игнорира усилията му за мир. Дори Тръмп, който отдавна се е прекланял пред руския лидер, изглежда, е разбрал, че е бил взет за глупак.

Но е възможно Путин отново да привлече вниманието на Тръмп, след като се е срещнал вече с Уиткоф. Пратеникът на американския президент напусна предишните срещи в Кремъл, усилвайки руските опорни точки. Важно е да се отбележи, че досегашният му опит по отношение на миротворчеството в Близкия изток и Украйна е оскъден.

Президентът на САЩ призна, че не знае каква е играта на Путин. "Все още не мога да отговоря на този въпрос", каза той пред репортери в сряда. "Ще ви отговоря след няколко седмици, може би по-малко".

Тръмп може да се опита да обяви всяка среща на върха с Путин за самостоятелна победа. Но той ще предостави на стопанина на Кремъл награда, без да го интересува цената. Бившият подполковник от КГБ в Кремъл може би залага на любовта на Тръмп към театралните фотосесии, които често не дават много резултат. Срещите му на върха с тиранина Ким Чен Ун през първия мандат например не успяха да сложат край на ядрената програма на Северна Корея.

Путин отдавна е заявил, че е готов да се срещне с Тръмп, когато моментът е подходящ, и такава среща би представлявала завръщане на натикания в ъгъла на международната сцена лидер на най-високата световна дипломатическа платформа. Това ще събуди спомените за срещата на върха в Хелзинки по време на първия мандат на Тръмп, когато Путин зашеметяващо успешно манипулира своя американски колега.

"Мисля, че Путин ще види в това възможност", заяви бившият съветник по националната сигурност на Тръмп Джон Болтън пред Кейтлан Колинс от CNN в сряда. "Мисля, че той знае, че умишлено или по невнимание е тласнал Тръмп твърде далеч, и ще има някои идеи как да върне нещата в своя посока", каза още Болтън.

Скритите помисли на Путин

Основният въпрос е какво ще предложат руснаците като резултат от срещата на върха. В миналото САЩ се опитаха да постигнат споразумение за спиране на въздушните нападения от двете страни. Това би могло да позволи на украинците да напуснат бомбоубежищата си. Но шансовете за по-широкообхватно прекратяване на огъня изглеждат малки. Големи пробиви изглеждат вероятни в лятната офанзива на Москва. Така че защо да се спират бойните действия сега? Възможно е Путин да разглежда този нов ангажимент с Тръмп като печелене на повече време, за да отхапе ключови стратегически земи в Източна Украйна.

Друг потенциален подход би бил Русия да предложи на Тръмп стимули, за да отклони погледа му от Украйна - може би обещание за преговори по споразумение за контрол на ядрените оръжия или някакво значително икономическо сътрудничество, анализира Колинсън.

Украйна също трябва да бъде чута. Тя ще бъде предпазлива относно връщане на Тръмп към проруския мирен план, който би удовлетворил исканията на Москва да запази всички завзети от нея територии в Украйна, както и да бъде окончателно изключено членството на Киев в НАТО. Москва отдавна се опитва да се възползва от скептицизма на Тръмп по отношение на войната, като насърчава разделението между САЩ и европейските съюзници на Киев. Затова беше важно, че европейските лидери проведоха разговор с Тръмп и Зеленски в сряда.

Максимата на президента Роналд Рейгън от Студената война за отношенията с Москва - "Доверявай се, но проверявай" - изглежда странна, като се има предвид двуличието на Путин по отношение на войната. В сряда Зеленски отправи по-точно предупреждение: "Ключът е да се гарантира, че те няма да измамят никого в детайлите - нито нас, нито Съединените щати".

