В Украйна въоръжен мъж се барикадира в Макдоналдс и откри огън

В украинския град Черкаси неизвестен мъж с пистолет се е барикадирал в местно заведение на "Макдоналдс" и е открил огън, съобщи Националната полиция на Украйна. Персоналът и посетителите са евакуирани. Служителите на реда молят никой да не се приближава до мястото на инцидента.

На място са пристигнали специалните части, следователи и медици.

"Черкаската полиция работи на мястото на стрелбата в заведението в центъра на града", се казва в разпространено прессъобщение като се допълва, че по-късно ще бъдат оповестени повече подробности.

Малко след това съобщение медици са изнесли на носилка извън заведението окървавен мъж, но все още не е ясно кой точно е този мъж.

Обновено: Съобщава се, че мъжът в крайна сметка е задържан. Съобщението на полицейските органи гласи: "Мъжът е влязъл в помещението, произвел е няколко изстрела от оръжие, в резултат на което се е саморанил, а след това се е заключил в тоалетната. Той е задържан от специалните части, никой друг не е пострадал. Пострадалият е хоспитализиран".

