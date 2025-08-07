Войната в Украйна:

Простото правило „20-2500“ пести пари на шофьорите на дизели

07 август 2025, 16:19 часа 519 прочитания 0 коментара
Простото правило „20-2500“ пести пари на шофьорите на дизели

Всеки собственик на дизелов автомобил трябва да помни простото правило „20-2500“. То ще помогне да се избегнат скъпи ремонти и да се удължи експлоатационният живот на филтъра за твърди частици (DPF), чиято подмяна може да струва сериозна сума.

Без тази течност съвременният дизел е обречен

DPF е филтърът, който улавя сажди от отработените газове. С течение на времето той се запушва, особено при тези, които шофират на кратки разстояния в града. При такава употреба филтърът няма време да се загрее и почисти, което води до запушването му. Ето защо е важно да излизате на магистралата веднъж седмично и да поддържате оборотите на двигателя на 2000-2500 об/мин в продължение на 20 минути.

Това създава необходимата температура (600-700 градуса по Целзий) за изгаряне на сажди, отбеляза автомобилни механици. И допълват, че при пренебрегване на тази препоръка е появяват първите тревожни симптоми: повишен разход на гориво, бавно ускорение, затруднено стартиране на горещ двигател, а по-късно - индикатор за DPF. Тогава ще помогне само сервиза, където в повечето случаи ще поискат замяна на филтъра.

Още: Добавки за дизел: Какво трябва да знаете за подобряване на горивната ефективност

Особено важно е да не се опитвате да натоварвате DPF на място, стоящи на паркинга. Без движение и натоварване, ауспухът не е достатъчно горещ и прегряването на турбината при такива условия е съвсем реално нещо. Изгарянето е възможно само в движение - най-добре на магистралата, при стабилна скорост и умерени обороти.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Спазването на интервалите за смяна на маслото, качеството на горивото и правилната работа - всичко това влияе върху състоянието на DPF. И най-важното - не слушайте тези, които предлагат просто да го изрежете. Това е незаконно и ще доведе до неуспешен технически преглед, а и ще бъде проблем при продажбата на автомобила.

Заключение: ако имате дизел и карате предимно в града, правилото „20-2500“ трябва да се превърне във ваш седмичен навик. Това ще ви спести филтър, нерви и разходи.

Кое замърсява повече: бензин или дизел?

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Велизар Георгиев
Велизар Георгиев Отговорен редактор
дизел дизелов двигател разход на гориво DPF филтър
Още от Авто
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес