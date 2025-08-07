Простото правило „20-2500“ пести пари на шофьорите на дизели

Всеки собственик на дизелов автомобил трябва да помни простото правило „20-2500“. То ще помогне да се избегнат скъпи ремонти и да се удължи експлоатационният живот на филтъра за твърди частици (DPF), чиято подмяна може да струва сериозна сума.

Без тази течност съвременният дизел е обречен

DPF е филтърът, който улавя сажди от отработените газове. С течение на времето той се запушва, особено при тези, които шофират на кратки разстояния в града. При такава употреба филтърът няма време да се загрее и почисти, което води до запушването му. Ето защо е важно да излизате на магистралата веднъж седмично и да поддържате оборотите на двигателя на 2000-2500 об/мин в продължение на 20 минути.

Това създава необходимата температура (600-700 градуса по Целзий) за изгаряне на сажди, отбеляза автомобилни механици. И допълват, че при пренебрегване на тази препоръка е появяват първите тревожни симптоми: повишен разход на гориво, бавно ускорение, затруднено стартиране на горещ двигател, а по-късно - индикатор за DPF. Тогава ще помогне само сервиза, където в повечето случаи ще поискат замяна на филтъра.

Особено важно е да не се опитвате да натоварвате DPF на място, стоящи на паркинга. Без движение и натоварване, ауспухът не е достатъчно горещ и прегряването на турбината при такива условия е съвсем реално нещо. Изгарянето е възможно само в движение - най-добре на магистралата, при стабилна скорост и умерени обороти.

Спазването на интервалите за смяна на маслото, качеството на горивото и правилната работа - всичко това влияе върху състоянието на DPF. И най-важното - не слушайте тези, които предлагат просто да го изрежете. Това е незаконно и ще доведе до неуспешен технически преглед, а и ще бъде проблем при продажбата на автомобила.

Заключение: ако имате дизел и карате предимно в града, правилото „20-2500“ трябва да се превърне във ваш седмичен навик. Това ще ви спести филтър, нерви и разходи.

