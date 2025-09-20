Естония показа траекторията на нахлулите руски изтребители. Защо се колебае за затварянето на границата с Русия?

Министерството на отбраната на Естония показа траекторията на полета на трите руски изтребители МиГ-31, които нахлуха в естонското въздушно пространство. Припомняме, че те останаха там 12 минути с изключени транспондери и без радиовръзка. Италиански F-35 бяха вдигнати от естонската военновъздушна база в Емари, както и финландски изтребители, за да ескортират наглите нарушители.

"Изтребители F-35, патрулиращи въздушното пространство над Балтийско море, са реагирали. Това е четвъртото нарушение на въздушното ни пространство от Русия тази година", се казва в прессъобщението на министерството.

От естонската опозиция поискаха да бъде затворена източната граница на страната с Русия.

"Вярвам, че нарастващите провокативни действия на Русия трябва да бъдат решени чрез затваряне на източната граница. Ситуацията със сигурността очевидно става все по-напрегната, включително на източната граница, и смятам, че това е подходящ отговор на поведението на Русия", заяви Урмас Рейнсалу, лидер на опозиционната партия Исамаа ("Родина"), цитиран от ERR. Той добави, че за целта ще са нужни консултации с южните съседи на Естония, за да се приложи съвместно подходящата мярка.

Правителството на Естония обаче не обмисля засега затваряне на границата. Министърът на вътрешните работи Игор Таро заяви, че подобни мерки не се обсъждат към момента, тъй като не е имало провокация по суша.

