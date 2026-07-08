Европарламентът ще проверява дали партия спазва основополагащите ценности на ЕС

Европейският парламент реши да отправи официално искане към Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации да провери дали партията "Европа на суверенните нации" спазва основополагащите ценности на ЕС. Тази процедура се активира за първи път по нови правила, според които европейските политически партии, които искат да получат финансиране, трябва да спазват принципите на ЕС за демокрация, правова държава и защита на човешките права, за да бъдат част от европейското политическо семейство.

Процедурата бе задействана, след като Органът за европейските политически партии и европейските политически фондации изпрати писмо до ЕП, Съвета на ЕС и Европейската комисия с искане за започване на процес, който да провери дали партията "Европа на суверенните нации" спазва основните ценности, заложени в член 2 от Договора за Европейския съюз, включително демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на човешките права.

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На заседанието на Председателския съвет на Европейския парламент на 1 юли 2026 г. лидерите на политическите групи бяха информирани, че е събран необходимият брой подписи (една четвърт от всички членове на ЕП от поне три политически групи) и следователно Европарламентът може да подложи искането на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации на гласуване на пленарната сесия в Страсбург.

С преразгледания нов регламент на ЕС относно европейските политически партии и фондации, който ЕП одобри през октомври 2025 г., бяха въведени по-строги правила относно прозрачността, външната намеса и защитата на европейските ценности. В законодателството се предвижда, че европейските политически партии, които искат официално признаване и финансиране от ЕС, трябва да потвърдят спазването на основополагащите му принципи.

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Въпреки че в Европейския парламент съществува политическа група със същото име, тя е правно и функционално различна от политическата партия "Европа на суверенните нации", която е предмет на отделни правила на ЕС относно статута, финансирането и спазването на ценностите. Председателката на ЕП Роберта Мецола сега трябва да изпрати взетото днес решение на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации и, за сведение, на Съвета на ЕС и Европейската комисия, предава БТА.

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