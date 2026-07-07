Димитър Стоянов: Българската отбранителна индустрия може да бъде важен елемент от индустриалната верига за доставки на НАТО

Единството и солидарността в НАТО са най-силният ни инструмент в съвременната среда за сигурност, каза българският министър на отбраната Димитър Стоянов на работна вечеря с министрите на отбраната в рамките на срещата на държавните и правителствените ръководители на страните членки на Алианса в Анкара. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Трансформирането на Алианса към НАТО 3.0 със значителни инвестиции в отбранителни способности, развита отбранителна промишленост и интегриране на нови технологии, е от първостепенно значение, посочи Стоянов, цитиран в съобщението.

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В своето изказване министър Стоянов постави акцент върху развитието на отбранителната индустрия в контекста на повишаването на отбранителните способности. „Изграждането на модерна, интегрирана и устойчива индустриална база е стратегически актив“, каза той и подчерта значението на привличането на повече инвестиции, на трансфера на технологии и осъществяването на многонационални проекти. Министър Стоянов заяви, че българската отбранителна промишленост може да бъде важен елемент от индустриалната верига за доставки на Алианса, информираха от военното ни министерство.

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Министрите на отбраната на НАТО обсъдиха изпълнението на ангажимента за повишаване на инвестициите в отбраната и на Целите за способности 2025. В тази връзка министър Стоянов посочи, че в изпълнение на ангажимента от Хага България е приела Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 5% от БВП до 2035 г., който гарантира постепенно увеличение на основните разходи за отбрана и ще позволи придобиването на високо-технологични способности в сухопътния, военновъздушния и военноморския домейни, се посочва в съобщението.

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Министър Стоянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и заместник-министърът на отбраната Любомир Монов са част от състава на официалната българска делегация, водена от министър-председателя Румен Радев. В състава на българската делегация е и министърът на външните работи Велислава Петрова.

Анкара е домакин днес и утре на 36-ата среща на върха на НАТО, която събира в турската столица държавните и правителствените ръководители на всичките 32 държави членки на Алианса, генералния секретар на НАТО Марк Рюте, представители на партньорски страни и международни организации, както и хиляди дипломати, експерти и журналисти.

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Основните теми в дневния ред на срещата на върха са укрепването на възпиращия и отбранителния потенциал на Алианса, европейско-атлантическата сигурност, увеличаването на разходите за отбрана, развитието на отбранителната индустрия, бъдещите стратегически цели на НАТО и продължаващата подкрепа за Украйна, сочи информация на сайта на НАТО.