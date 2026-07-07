Полша започва да произвежда крилатите ракети "Баракуда" на САЩ

Военно-авиационен завод № 2 (WZL2) в град Бидгошч, Полша, ще отговаря за производството на крилати ракети „Баракуда“, разработени в САЩ, за полските въоръжени сили. Това гласи ново споразумение между Варшава и Вашингтон. Споразумението беше подписано в съоръжение на WZL2 от държавната оръжейна компания PGZ и американската компания за отбранителни технологии Anduril. Полският премиер Доналд Туск и министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш присъстваха на церемонията по подписване.

Туск заяви, че войната в Украйна е повишила осведомеността за различните видове оръжия. В този контекст той отбеляза, че ракетите „Баракуда“ са от решаващо значение за отбраната на всяка страна, цитира го полската новинарска агенция ПАП.

Обръщайки се към американските партньори, той каза, че те са направили правилния избор, като са избрали Полша за свой партньор. „Полша днес е страната, която е най-добре подготвена да сътрудничи, както със САЩ, така и с други партньори от НАТО, когато става въпрос за използване на нашите ресурси, европейските ресурси и средствата от СЕЙФ (Европейската програма за финансиране на отбраната) за укрепване на отбраната на Полша, Европа и целия Северноатлантически алианс“, заяви Туск.

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Изпълнението на споразумението ще позволи сглобяването, производството и оперативната поддръжка на ракетите в компании на PGZ. Впоследствие страните ще си сътрудничат за разработването на полски вариант на ракетата, както заяви полското Министерство на националната отбрана.

Ракетата „Баракуда“ 500 може да носи бойна глава с тегло над 45 кг и има обхват от над 800 км. Тя може да бъде изстрелвана от бойни и транспортни самолети, както и от съвместими наземни пускови установки.

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