ОЛАФ хвана над 200 000 фалшиви презерватива

Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) разкри трансгранична схема за трафик на над 200 000 фалшиви презерватива, внесени от Китай и разпространявани на европейския пазар под името и логото на известна марка. От службата предупреждават, че подобни продукти представляват сериозен риск за здравето, тъй като не отговарят на задължителните стандарти за безопасност в Европейския съюз.

"Фалшивите презервативи са опасни. Те могат да позволят разпространение на полово предавани инфекции. По тази причина ОЛАФ се насочи към мрежите, стоящи зад тази незаконна търговия", заяви генералният директор на службата Петр Клемент след приключването на разследването.

Разследването е започнало след получена разузнавателна информация от националните власти. След това ОЛАФ е извършила задълбочен анализ на собствените си бази данни и на информация от публични източници. Съвместно с митническите служби е направено сравнение на конфискувани продукти в Румъния, Сърбия и Испания, което е позволило да бъде проследен произходът на фалшификатите до Китай. Още: Страх от размножаване и поскъпване: Руснаците се презапасяват с презервативи

В сътрудничество с китайските власти европейските разследващи са установили и износителя на стоката за Европейския съюз. По данни на ОЛАФ пратките са били декларирани като играчки, за да се избегнат митническите проверки.

В Европейския съюз презервативите се класифицират като медицински изделия и подлежат на строги изисквания за качество, здраве и безопасност при внос.

Според ОЛАФ операцията е предотвратила навлизането на голямо количество продукти, които не отговарят на европейските стандарти за контрол на микробното замърсяване, биосъвместимост, устойчивост на течове, размери, срок на годност и стабилност.

От службата предупреждават, че използването на подобни фалшиви продукти може да доведе до сериозни последици, включително разпространение на полово предавани инфекции, непланирана бременност и излагане на опасни химични вещества и материали. Още: Войната в Иран стигна и до спалнята: Презервативите поскъпват

Пазарната стойност на задържаните фалшиви презервативи се оценява на над 200 000 евро.

От ОЛАФ заявяват, че ще продължат да работят съвместно с националните институции, притежателите на търговски марки и международните си партньори, за да разкриват нови схеми за трафик и да прекъсват веригите за доставка на фалшифицирани стоки.