Украинско-британски дрон Griffen за първи път унищожи руски "Шахед" (ВИДЕО)

Дрон прехващач, разработен от британско-украинската компания Firebolt Engineering, за първи път успешно унищожи в бой руски атакуващ дрон от типа „Шахед“. Според самата компания тази битка е първото потвърдено прехващане на дрон от иранския клас в Украйна с помощта на такъв тип безпилотен апарат с реактивен двигател. Става дума за Griffen, който е разработен в отговор на все по-честото използване от Русия на по-бързи атакуващи дронове, включително нови варианти с реактивен двигател, които оставят на украинските системи за противовъздушна отбрана значително по-малко време за откриване и прехващане на приближаващи се цели.

Според украинското военно издание Militarnyi фирмата Firebolt Engineering е проектирала Griffen, за да запълни празнината между конвенционалните прехващащи дронове и традиционните системи за противовъздушна отбрана. Компанията заяви, че платформата е предназначена да предостави по-евтина алтернатива на ракетите „земя-въздух“ за противодействие на голям брой относително евтини атакуващи дронове.

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Скорост от над 350 км/ч и височина над 7500 метра

Griffen е прехващащ дрон с фиксирани крила и реактивен двигател, изстрелван от катапулт. Според Firebolt Engineering той може да развива скорост над 350 км/ч, да оперира на височина над 7500 метра и има обсег до 120 километра.

⚡️ A New Ukrainian-British Drone Has Destroyed a Russian Shahed for the First Time



The drone in question is the Griffen jet-powered interceptor, developed by the international company Firebolt Engineering.



Powered by a jet engine, the new drone can rapidly catch up with its… pic.twitter.com/XPOFPrhXB8 — NEXTA (@nexta_tv) July 7, 2026

Компанията заяви, че прехващачът е разработен специално в отговор на еволюцията на руските атакуващи дронове. По-ранните варианти на „Шахед“ обикновено летяха със скорост около 180–200 км/ч, докато по-новите версии с реактивни двигатели се движат над два пъти по-бързо, което намалява времето, с което разполагат украинските отбранителни части, за да идентифицират и да атакуват приближаващите се цели.

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Firebolt Engineering посочи, че тези условия правят все по-трудно за дроновете прехващачи от класическия тип да улавят високоскоростни цели, особено на по-големи височини или в условия на ожесточено електронно заглушаване.

Разширяване на производството

Компанията Firebolt Engineering добави още, че е започнала да разширява производството на Griffen, като увеличава доставките на задвижващи системи и укрепва поддръжката за техническо обслужване и интеграция.

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Фирмата добави, че удовлетворяването на оперативните изисквания на Украйна остава нейният непосредствен приоритет, но очаква платформата да представлява интерес и за членовете на НАТО и други международни партньори.

По-рано Украйна предупреди, че Русия е започнала да разгръща варианти на „Шахед“ с реактивни двигатели, след като украинските системи за противовъздушна отбрана започнаха да прехващат до 96% от конвенционалните дронове. Украински представители заявиха, че по-бързите безпилотни летателни апарати са предназначени да съкратят времето за прехващане и да затруднят операциите по противовъздушната отбрана.

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