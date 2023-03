Финландия дава още танкове Leopard 2, Киев получи първите МиГ-29 от Словакия

Министърът на отбраната Анти Кайконен също така потвърди, че Украйна се е обърнала към Министерството на отбраната в Хелзинки за доставка на изтребители F/A-18 Hornet. Той заяви, че Финландия "ще отговори на това запитване своевременно".

Трансферът е част от 14-ия пакет за отбранителна помощ на Финландия за Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия.

Финландия ще предостави на Украйна и обучение, свързано с използването и поддръжката на танковете, стана ясно още от думите на Кайконен.

Междувременно първите четири изтребителя МиГ-29, обещани на Киев от Словакия, вече заминаха към украинските въоръжени сили, обяви словашкият министър на отбраната Ярослав Над. Това е втората страна след Полша, която ще даде на украинците старите си самолети. Общо Братислава одобри изпращането на 13 изтребителя МиГ-29.

