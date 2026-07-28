Зеленски ще се срещне с всички членове на Сената на САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски ще има среща с всички членове на Сената на САЩ във вторник вечерта, предаде Ройтерс, като се позова на изявления на двама сътрудници на сенатори. Зеленски пристига днес на посещение във Вашингтон, където ще се срещне и ще води разговори с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом.

Украйна изпитва остра липса на ПВО

По-рано през деня Зеленски заяви, че Украйна изпитва критичен недостиг на ракети за защита срещу масирани руски удари с балистични ракети. Той посочи, че се фокусира върху преговорите със Съединените щати, президента Доналд Тръмп и други съюзници, за да гарантира, че те ще продължат да предоставят средства и оръжие за защита на страната му и да засилят санкциите срещу Русия. Зеленски подчерта, че противовъздушната отбрана остава приоритет, тъй като Русия все по-често използва балистични ракети срещу големи градове. Само през миналата седмица в рамките на един час към Киев бяха изстреляни 40 такива ракети. „Нямаме достатъчно ракети за отбрана. Това е проблем. Санкциите срещу военното производство на Русия не са достатъчни – те биха могли да увеличат производството на балистични ракети, затова се нуждаем от противовъздушна отбрана възможно най-скоро“, подчерта държавният глава на Украйна.

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