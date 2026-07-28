Над 390 дрона срещу Москва и Подмосковието: Огнен ад, горят завод и пореден склад (ВИДЕО)

Поредни важни за руската военна машина и икономика обекти в дълбокия тил на Путинова Русия бяха атакувани и поразени през тази нощ. За съжаление има и косвени щети - при масираната украинска атака с далекобойни дронове е поразена и жилищна сграда в град Чехов, Московска област (Подмосковието). Кметът на руската столица Москва Сергей Собянин съобщава в официалния си канал в Телеграм за 81 свалени дрона над самия град и общо над 390 в Московска област - последната засега информация от него идва от малко преди 7:00 часа сутринта.

Още: Зеленски обяви удар по руски експортен терминал на Черно море (ВИДЕО)

В Чехов е уцелен завод за регенеративни метали. Според анализ на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA на видеокадри от очевидци, гуми са се запалили близо до котелното на предприятието в Чехов. Кметът на града потвърди тази информация в Телеграм: "В района на завода за регенеративни метали в Чехов е възникнал пожар от гуми. Аварийните служби са на място".

Заводът е специализиран в рециклирането на използвани гуми, произвеждайки материал от регенерирани гуми, каучукови трохи, каучуков прах и различни каучукови изделия. В допълнение към продуктите за рециклиране на гуми, заводът произвежда над 600 вида каучукови изделия.

Друг местен завод, ЗАТ "Гидросталконструкция" (Завод "Чехов Гидросталконструкция"), се намира на 800 метра от мястото на сегашния удар. Основният фокус на това предприятие е производството на хидромеханично оборудване, метални конструкции и продукти за съоръжения за енергийно и водно стопанство.

И още - склад на логистична компания 3PL гори в Коледино, Подолск, Московска област, пак след атака с далекобойни дронове. Склад на Wildberries се намира съвсем наблизо, но "работи нормално", заяви пресслужбата на компанията. Нейни складове в последните няколко дни се превърнаха в пепел заради украински далекобойни въздушни атаки. Украинският мониторингов канал Exilenova+ уточнява, че изглежда точно складът в Коледино на Wildberries е бил цел - защото е най-големият, с който разполага компанията:

Според анализ на ASTRA на видеа от очевидци, пожарът е в склад на 3PL, разположен в Индустриален парк 1C1 в Коледино. Става въпрос за независима логистична компания, която получава стоки, съхранява ги, оформя поръчки, пакети и колети, етикетира и организира доставки до други складове - ОЩЕ: "Най-голямата атака срещу Удмуртия": Украйна е насочила дронове срещу секретен обект за руски държавни резерви (ВИДЕО)