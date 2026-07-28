САЩ започва ревизия на военното си присъствие в Европа

САЩ обявиха вчера началото на преглед на военното си присъствие в Европа на фона на изявленията в тази насока на американския военен министър Пийт Хегсет през юни по време на срещата на министрите на отбраната на НАТО, предаде Франс прес. "Както министърът каза тогава, това ще бъде истински преглед, предназначен да гарантира, че НАТО напредва бързо и необратимо към една Европа, която поема основната отговорност за конвенционалната си отбрана", поясни заместник-министърът на отбраната на САЩ по политическите въпроси Елбридж Колби, вторият човек в Пентагона.

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"Резултатът от този преглед ще бъде ускоряване на прехода на НАТО към по-солиден, по-справедлив и по-устойчив алианс", каза още Колби.

По-малък принос към бюджета на НАТО

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Съединените щати остро разкритикуваха европейските държави, които отказаха на американските сили да използват базите на НАТО на тяхна територия по време на войната срещу Иран, отбелязва АФП.

Хегсет също така заплаши Северноатлантическия алианс, че ще намали американския принос към бюджета му, ако някои държави откажат да спазят ангажиментите, поети миналата година на срещата на върха на НАТО в Хага.

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Тогава съюзниците обещаха до 2035 г. да отделят най-малко по 5% от брутния си вътрешен продукт за разходи за сигурност, от които 3,5% да са за строго военни разходи, предава БТА.