FT: Шпионска мисия действа в северните морета, за да има Кремъл военно асо срещу НАТО

Русия е пуснала цяла флотилия от кораби, която от поне две години насам разузнава около Скандинавието и съставя карта на подводните кабели и тръбопроводи, които минават в района. Така Кремъл се подготвя да извършва саботажи в случай на криза, за да може да парализира енергийните, комуникационните и финансовите системи на Европа. Такова заключение излиза на преден план след материал на Financial Times (FT).

Материалът е посветен на това, че руският разузнавателен кораб "Янтар" е забелязан във води край Великобритания и Ирландия. Той се е правел на граждански кораб, но всъщност има оборудване за шпионаж. Основните му цели най-вероятно са били подводните кабели и тръбопроводи, от които зависят интернет, енергетика и военни комуникации на НАТО.

"Янтар" е оръжието, което Русия използва, за да ни държи будни", твърди цитиран от FT висш командир в структурата на НАТО. Медията казва, че е използвала радарни данни, събрани от спътници на Европейската космическа агенция, и така е локализирала "Янтар" и маршрута му над критични кабели в средата на Ирландско море в момент от пътуването, когато корабът се е опитвал да скрие дейността си.

Корабът вече е плавал "лежерно" над стратегически точки близо до Норвегия, Свалбард и в Ирландско море, принуждавайки британските военни да активират патрулни самолети и кораби. Лондон го нарече "нарастваща руска агресия". От особено значение са кабелите, по които текат данни за Интегрираната система за подводно наблюдение - съвместна военна мрежа между САЩ и Великобритания, която следи движението на вражески подводници.

От есента на 2023 г. не само "Янтар", но и около десет други руски кораба редовно са действали в тези води. Операциите се ръководят от GUGI (военно звено 40056)— Главна дирекция за дълбоководни изследвания (Main Directorate of Deep-Sea Research), част от руските въоръжени сили, която работи със свръхдълбоководни подводници за разузнаване, саботаж и други дейности на морското дъно. По-голямата част от 50-те плавателни съда на GUGI са подводници, някои от които могат да достигнат дълбочина от 6000 метра, повече от 10 пъти дълбочината на конвенционална военна подводница. Звено 40056 работи независимо от останалата част на руската армия и докладва директно на руското военно министерство.

Защита от руски саботаж

Един от огромните проблеми е как да бъде защитена критичната инфраструктура - защото и във Великобритания, и в Дания, и в Ирландия има твърде много държавни департаменти, които отговарят за отделни елементи от сигурността на въпросната инфраструктура, а това затруднява координиран бърз отговор. Ирландия вече е похарчила 60 млн. евро за радарна система, с която да наблюдава кабелите в нейната акватория. Британският морски флот търси финансиране за "Атлантическия бастион" - пръстен от сензори и подводни дронове, който да защитава подводни кабели и дори британските ядрени подводници "Трайдънт" (Trident). Повече подробности докъде е стигнала инициативата не се изнасят.

В момента Обединеното кралство и съюзници като Норвегия ротират военни кораби и разузнавателни самолети P-8, за да наблюдават "пропастта Гренландия-Исландия-Обединеното кралство", откъдето руски кораби и подводници навлизат в северната част на Атлантическия океан. Ако забележат подозрителна активност, самолетите могат да пуснат сонарни буйове, за да проучат допълнително подводната активност в определено място. Остава обаче проблемът с недостиг на фрегати тип 23 за борба с подводници в британския флот - заради това крайбрежни патрулни катери са били разполагани в някои случаи, за да следят руските кораби. А в материала има признание, че едва наскоро НАТО е започнало да осъзнава опасността - "просто бяхме забравили", думи на капитан Нилс Маркусен, ръководител на Центъра за сигурност на подводната инфраструктура на НАТО.

Източник: Financial Times