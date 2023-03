Германия даде на Украйна още картечници за "Леопард" и "Мардер"

Освен това Берлин е изпратил на Киев резервни части за "Леопард" и "Мардер", а също и 30 системи за откриване на дронове, става ясно от сайта на германското правителство.

Що се отнася до танковете Leopard 2, вчера Финландия обяви, че ще прати на Украйна още три от арсенала си, с което общият им брой достига 6.

#Germany has handed #Ukraine 70 more MG3 machine guns for "Leopard" and "Marder" tanks, as well as three "Dachs" armored vehicles.



In addition, #Berlin sent #Kyiv spare parts for Leopard and "Marder" tanks, as well as 30 drone detection systems, according to the German… pic.twitter.com/svbQNTKfd8