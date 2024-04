Германски милиардер инсценира смъртта си и избяга в Москва при младата си любовница? (СНИМКИ)

Германо-американският търговец на дребно Карл-Ериван Хауб, тогава 58-годишен, тренира за състезание по ски алпинизъм, когато изчезва през април 2018г. в Цермат, Швейцария. Бизнесменът милиардер е видян за последно да се изкачва в планината с лифт една сутрин сам - нещо, което треньорът му казва, че е странно за човек, който обикновено е много съзнателен за безопасността и е добре подготвен. Той никога не се е върнал в хотела си. Властите започват шестдневно издирване, при което пет хеликоптера и екипи от алпийски спасители претърсват района, но тялото му така и не е открито.

Хауб, бившият управляващ директор и частен собственик на германския гигант за супермаркети и търговия на дребно Tengelmann Group, е обявен за мъртъв от съд в Кьолн три години по-късно, оставяйки съпруга, две деца и компания от около 75 000 служители. По-малкият му брат Кристиан се закле в съдебна зала през 2021г., че няма индикации, че алпинистът, чието богатство се оценява на £5,2 милиарда, е останал жив.

Още: Депутат от партията на Путин намери смъртта си след падане от прозореца на дома си

German supermarket billionaire who disappeared hiking on the Matterhorn and was declared dead is 'living with his mistress in Moscow' https://t.co/LHrvkQRATh pic.twitter.com/zd6Icipv8Z

Но сега голямо разследване, водено от германския телевизионен оператор RTL, твърди, че е идентифицирало Хауб в Москва - и смята, че магнатът е там с много по-млада любовница на име Вероника Ермилова. Сега Кристиан е обект на разследване от прокуратурата в Кьолн по подозрение, че е давал неверни показания под клетва, съобщава RTL. Кристиан пое контрола върху Tengelmann Group след изчезването на брат си и твърди, че е възложил на служба за сигурност да разследва „слуховете“, че той все още е жив. Неговият адвокат Марк Бинц казва пред германския вестник Die Zeit: „Разбира се, че обвинението няма нищо общо“.

Твърди се, че търговският магнат Хауб, който сега ще бъде на 64 години, е звънял на телефона на Ермилова 13 пъти през трите дни, преди той да изчезне през 2018г., според разследването на RTL и медийното издание Stern. Едното обаждане продължава повече от час, което води до подозрения, че е планирал да фалшифицира смъртта си с помощта на Москва и Ермилова.

Още: За 15 месеца: 40 руски мениджъри и официални лица са загинали при неясни обстоятелства

Разследването установява, че 44-годишната Ермилова е управлявала „незабележима“ агенция за събития в Санкт Петербург, която организира екскурзии за каране на ски, туризъм и катерене за любители на открито, но тя също е заподозряна, че е свързана с руската служба за сигурност ФСБ. Сега пише в LinkedIn, че тя е маркетинг директор в Russian Event, компания за туристически изживявания. Разследване на Tengelmann по-късно разкрива, че животът на Хауб е тясно свързан с Ермилова, за която се смята, че е около двадесет години по-млада от Хауб и е описана като „стройна, атлетична жена с дълга до раменете кафява коса, тъмни очи и открита усмивка“.

Разследващите предположиха, че тя „може да работи за руската вътрешна тайна служба ФСБ“, но подчертаха, че това „не може да бъде доказано“. „Това, което може да се докаже обаче, е, че тя винаги е на едни и същи места по едно и също време с Карл-Ериван Хауб“, се казва в доклада. „През юли 2008 г. и двамата бяха в Москва и Сочи в рамките на няколко дни... През май 2009г. и двамата пътуват в един и същи нощен влак от Москва за Санкт Петербург, в отделни купета. Пътуванията са резервирани по едно и също време и от едно и също лице. „Кратки пътувания на Хауб и Ермилова също се препокриват в Омск (2010), Сочи (2011), Баку (2014) и Москва (2015, 2017).“ Докладът гласи: „Не е ясно защо са се състояли тези предполагаеми срещи. Не звучи като любовна ваканция.“

German billionaire missing in the Alps, faked his death and fled to Russia



The former head of the German holding company Tengelmann (includes OBI, Kaiser's) Karl-Erivan Haub disappeared in April 2018 - he was vacationing in the resort of Zermatt in the Alps. At first, the… pic.twitter.com/RxR6LJi64g