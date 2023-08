Голям залък сме за Беларус: Полша увеличава 10 пъти военните си на границата с путинския съюзник

Това е десет пъти по-голяма бройка от първоначалните 1 000 военни, които поиска на 7 август комендантът на полската гранична служба Томаш Праха. Вчера бе обявено, че ще бъдат изпратени не 1 000, а 2 000 полски военни, но в крайна сметка днес вече е взето решение цифрата да бъде драстично увеличена.

От тези 10 000 военни, които ще бъдат разположени на границата, 4 000 ще подкрепят пряко Граничната служба, а 6 000 ще бъдат в резерв, поясни Блашчак.

ОЩЕ: Москва се опитва да скара Украйна и Полша с измислени цитати

Той отбеляза, че този акт ще е напомняне за агресора (съюзната държава Русия-Беларус бел.ред.), че не си струва да се опитва да атакува Полша.

Варшава е в повишена готовност и следи отблизо границата си с Минск след пристигането на хиляди наемници от руската наемническа групировка "Вагнер", поканени от беларуския президент Александър Лукашенко. Междувременно Беларус продължава военните си учения близо до границата тази седмица, а през последните дни зачестиха и опитите за незаконно пресичане на границата от нелегални мигранти, нерядко поорявани и подпомагани от беларуските граничари.

ОЩЕ: Беларуските граничари с провокация на границата с Латвия

Poland wants to deploy 10.000 troops on the border with Belarus, Polish Defense Minister Blaszczak said.

A total of 4000 of these will be directly placed at the border while another 6000 will be in reserve, improving their skills in garrisons in the east.https://t.co/jsCE4jsPuR