Голяма новина от България за Украйна: Пращаме десетки хиляди боеприпаси?

Става въпрос за 122-милиметрови снаряди - т.е. такива по съветски стандарт, а не по стандарта на НАТО (152-мм). С такива боеприпаси стрелят например гаубиците Д-30.

Actualno.com изпрати въпроси на Министерството на отбраната относно 120-те хиляди боеприпаса, за които Spiegel твърди.

На фона на бавещите се БТР-и от България за Украйна - от Министерството на отбраната напоследък заговориха за следващ военен пакет за Киев. Още: "Бавните" БТР-и за Украйна: МО с план как да ускори следващите военни пакети.

Наскоро зам.-министърът на отбраната Атанас Запрянов посочи пред БНТ, че чрез ВМЗ-Сопот сме деблокирали голямо количество стари снаряди. Заводът "започва да ни връща по договора новопроизведените снаряди, което създава условия, след като към края на март новите партиди пристигнат в българската армия, да създадем деблокиране на още стари бойни припаси, които по същия път могат да бъдат изпратени чрез ВМЗ или друга фирма (на Украйна)", заяви той.

Украйна изпитва голям "артилерийски глад" на фронта, където трябва да пести боеприпасите си и да ги изстрелва само по най-приоритетните цели предвид руското настъпление.

Снимка: Володимир Зеленски, Facebook

Междувременно премиерът Николай Денков пристигна в Киев на 26 февруари - два дни след като Украйна отбеляза две години от началото на подпалената от диктатора Владимир Путин война.

The Prime Minister of Bulgaria Nikolay Denkov arrived in Ukraine on a visit. pic.twitter.com/tShBTOpAEO