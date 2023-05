Град Симферопол в Крим е без електричество, има съобщения за саботаж (ВИДЕО)

Още по темата Украйна – четете тук

Компанията "Крыменерго" съобщи, че няма електричеството "в резултат на технологична повреда" на електропровод с високо напрежение. Някои руски военни медии обаче съобщиха, че линията е била взривена, но все още няма достоверна информация за това.

Blackout in occupied Simferopol



The entire city of Simferopol and nearby settlements were left without power, Russian media reported.



The company "Krymenergo" announced that the electricity was lost "as a result of a technological failure" on a high-voltage power line.



Some… pic.twitter.com/qSnHqOR5Jk