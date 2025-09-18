Войната в Украйна:

ГУР разкри секретни данни за демографията на Русия. Колко население ще загуби?

18 септември 2025, 11:32 часа
Населението на Русия ще намалее с 25% през следващите 50 години. Това показват демографските прогнози показват, а основната причина за тези цифри е войната в Украйна, която вече е коствала на Русия над един милион граждани. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на данни на украинското военно разузнаване (ГУР). "Последиците от войната за агресора: очаква се 25% спад на населението в Русия. Според класифицирани демографски доклади, разпространявани в Русия, населението на държавата агресор може да намалее с поне 25% през следващите 50 години", съобщават от ГУР.

Недостиг на работна ръка 

Съобщава се, че руските предприятия вече изпитват недостиг на работна ръка, а професионалните училища нямат достатъчно ученици. Най-депресиращите демографски тенденции се регистрират в далекоизточните райони на държавата агресор, откъдето Кремъл изпрати по-голямата част от мъжете на война.

Украинското разузнаване съобщава, че по време на боевете Русия е загубила над един милион убити и ранени войници, мнозинството от които са мъже на възраст от 20 до 35 години, които формират основата на демографската пирамида: "За да забавят демографската и икономическата криза, руските власти предлагат по-активно набиране на работници мигранти, които също биват активно набирани за участие във войната."

Официалните данни

Припомняме, че според Росстат от януари до май 2022 г. руското население е намаляло с 430 300 души. Въпреки бързия спад на населението в Русия обаче, над 70% от руснаците подкрепят войната с Украйна. Само 16% от руснаците са против войната, докато две трети от руските граждани се надяват на мирни преговори.

Снимки: IStock

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
