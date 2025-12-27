Светът през 2025 г.: Хаотичният и плашещ Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп встъпи в длъжност за втория си мандат на 20 януари 2025 година, но поглеждайки назад, човек има чувството, че са изминали не 11 месеца оттогава, а поне два пъти по толкова. За това време най-могъщият лидер на планетата свърши толкова много неща и даде толкова много заявки, които да свърши, а не ги свърши, че на човек лесно може да му се завие свят.

"Ако аз бях президент..."

В международен план най-много приказки безспорно се изприказваха (и на първо място от него самия!) за това как ще сложи край на войната в Украйна - общо взето трябваше да е на следващия ден след инаугурацията. За 24 часа, ако сте забравили! Като държава, която е географски съвсем близо до Украйна, (все пак едно Черно море ни дели, не повече), пък и като част от Източния блок, където бяхме разпределени за десетки години в руската сфера на влияние, нас, българите, би трябвало тази война много пряко и живо да ни вълнува. Как се развиха там събитията накратко? От една страна, чухме стотици пъти как това била войната на Байдън и че тя никога нямало да се случи, ако Тръмп е бил президент. От друга страна, чухме и че сме съвсем близо до мира, аха-аха да стане. През март говорителката на Белия дом Каролайн Левит ни осведоми, че остават "малки детайли" до уреждането на мирното споразумение, а после пак, но вече през ноември ни увери, че има "само още няколко проблема", демек и тогава, както и през март, бяхме на финалната права.

Към днешна дата войната продължава да си тече и няма големи изгледи да приключи и през 2026 година. Тръмп изглежда силно отегчен от този досаден и неподдаващ се на решение проблем и вероятно съвсем искрено не разбира защо тези хора в Украйна продължават да воюват вместо да подпишат съответната "сделка" и да му позволят да прави бизнес. Но и не може да загърби проблема - защото това би значело ускоряване на края на световната хегемония на САЩ.

Всъщност по всичко личи, че Тръмп действително не разбира генезиса и причините за тази война. Впечатление направиха редица негови изказвания, като например, че Украйна е можела да избегне конфликта, отказвайки се от част от земята си. "Никога не трябваше да я започвате", обвини той Киев за войната, игнорирайки факта, че тя бе подпалена от Путин. "Можехте да сключите сделка. Можех да сключа сделка за Украйна, която щеше да им даде почти цялата земя, и никой човек нямаше да бъде убит, нито един град нямаше да бъде разрушен и нито един купол нямаше да бъде съборен, но те избраха да не го правят по този начин", каза още Тръмп, намеквайки, че Украйна просто е трябвало да се откаже от част от територията си. Всичко това накара президента на Украйна Володимир Зеленски да заяви през февруари, че "Тръмп е заплетен в мрежа от дезинформация".

8 прекратени войни и глад за Нобелова награда

През годината Тръмп обяви, че е сложил край на 8 други военни конфликта, като говореше за тях главно в контекста на така жадуваната от него Нобелова награда за мир. В крайна сметка, макар Тръмп да бе номиниран от няколко политици и държави, Нобеловата награда за 2025 година отиде при венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо. Това накара Белият дом да разкритикува решението на Норвежкия Нобелов комитет, определяйки отказа наградата да бъде присъдена на Тръмп като "политически мотивиран".

Конфликтите, които Тръмп обяви за решени, бяха следните:

Армения–Азербайджан – с мирно споразумение между двете страни, обявено през август 2025 г. в Белия дом;

Руанда–Демократична република Конго – мирни преговори и договор, които Тръмп нарече "исторически";

Израел–Иран;

Индия–Пакистан;

Камбоджа–Тайланд;

Египет–Етиопия;

Сърбия–Косово – Тръмп твърди, че е помогнал за намаляване на напрежението;

Израел–"Хамас".

Трябва да се отбележи обаче, че в повечето от гореизброените конфликти няма пълно и окончателно постигане на мир, а става дума за примирия, дипломатически споразумения или намаляване на напрежението. Освен това някои от "прекратените войни" всъщност бяха постигнати чрез дипломатически усилия на други страни или чрез сложни международни преговори, а не само по инициатива на Тръмп. И в момента например Тайланд и Камбоджа водят ограничени засега боеве, което е далеч от дефиниция за устойчив мир, а израелският премиер Бенямин Нетаняху пак почна да се оплаква на Тръмп, че Иран твърде бързо възстановява ракетните си резерви и способности, като Нетаняху мисли за нов израелски отговор на това.

Икономически обещания срещу реалност

В първите 100 дни от втория си мандат Тръмп подписа рекордно голям брой укази, повече отколкото всеки друг президент за същия период. Впоследствие някои от тях бяха оспорени в съда.

Едновременно с това той подписа и множество изпълнителни заповеди, с които отмени политики на предшественика си Байдън в здравеопазването, енергетиката и други области.

Като цяло Тръмп обеща "нова златна ера" за американската икономика, но, както отбеляза The Guardian в края на годината, всъщност икономиката се оказа подложена на натиск. По-специално Тръмп обеща бързо подобрение при работните места и по отношение на потребителските цени, но резултатите досега са слаби.

Само преди дни демократ №1 в Сената Чък Шумър обяви, че Тръмп се е провалил в изпълнението на предизборните си обещания. "Обещаваше, че ще понижи цените още в първия си ден [като президент]. Това беше най-голямото му обещание. Това беше най-голямата причина той да спечели изборите. А вместо това цените не спират да растат", каза Шумър на пресконференция в Капитолия.

Търговска политика и мита

Администрацията на Тръмп наложи значителни митнически тарифи, които имат сложни ефекти върху международните търговски отношения и увеличиха разходите за някои американски потребители и компании.

Имиграционна политика и депортации

Тръмп поде сериозни мерки срещу нелегалната имиграция, като планира "най-голямата депортация в историята на САЩ". Освен това още в първите дни от мандата си обяви национално извънредно положение на границата с Мексико, а през септември заплаши с обявяване на такова и във Вашингтон (окръг Колумбия), след отказ на местната полиция да сътрудничи с имиграционните служби.

Отделно, като своя цел Тръмп обяви и премахване на "правото по рождение на гражданство" за децата, родени в САЩ от нелегални имигранти. Какво означаваше всичко това доста добре илюстрира случаят със загиналия в имиграционен арест наш сънародник Ненко Ганчев, който десетилетия живее в Съединените щати. Американските имиграционни власти го обявиха за "криминално проявен", макар и досега да няма данни Ганчев да е осъждан - много показателно отношение предвид подхода на Тръмп да управлява.

Оттегляне от международни договори

Още с встъпването си в длъжност Тръмп обяви оттегляне на САЩ от Парижкото климатично споразумение и свързаните с него международни климатични ангажименти.

Също така предприе и официални стъпки за оттегляне на Съединените щати от Световната здравна организация (СЗО) като това окончателно ще стане факт на 22 януари 2026 г. - точно една година след официалното уведомление, изпратено до организацията.

Национално енергийно извънредно положение

Още през януари Тръмп обяви национално енергийно извънредно положение, за да ускори издаването на разрешения за добив на нефт и газ и ускореното изграждане на инфраструктура, определяна като критична за енергийната независимост на САЩ. Целта му бе да се подкрепи използването на изкопаеми горива като основен енергиен източник, връщайки се към популярната политика, позната като "drill, baby, drill" за стимулиране на добива на енергийни ресурси на територията на САЩ.

Държавна администрация, помилвания

Тръмп също така поде мащабна програма за премахване на бюрокрацията в държавната администрация като обяви намаляване на числеността на служителите и замразяване на наемането на нови сътрудници във всички федерални агенции и в някои независими органи. Програмата му за дерегулации обаче породи и много критики, тъй като опасенията са, че някои от мерките ще имат негативни ефекти в дългосрочен план, особено що се касае до премахнатите регулации в здравеопазването или екологията.

Основно оръжие беше Илон Мъск, преди обаче двамата с Тръмп да се скарат и в края на годината като че ли да се помирят. До какво доведоха действията на Мъск тип "слон в стъкларски магазин" - припомнете си: Ядрена каша заради Тръмп и Мъск: Последствията от безумието им тепърва ще се проявяват

Освен това Тръмп използва правомощията си, за да помилва редица осъдени за събитията от 6 януари 2021 г. и щурма на Капитолия. Според анализатори това го превръща в един от президентите с най-голям брой помилвания на лица, свързани с конкретен политически инцидент, в рамките на кратък период. Експерти и политици разкритикуваха тези му действия, предупреждавайки, че това може да подкопае правосъдието.

Едновременно с това той отмени помилванията, направени от предшественика му Джо Байдън с автописалка, макар да не е известно дали бившият президент наистина е използвал автописалка да подписването на такива заповеди

Образование

С реформата в образованието, подета от Тръмп, училищата в САЩ вече могат да загубят федералното си финансиране, ако преподават теми като "Critical Race Theory" или "gender ideology" - т.е. учебни програми, свързани с расата като определящ фактор в обществото, половата идентичност, LGBTQ+ програми. Целта е да се насърчи "традиционното и патриотично образование" без спорни "идеологически" теми според критериите на администрацията в Белия дом.

Реформата засегна и висшите учебни заведения, като бе променена акредитацията на колежите и университетите, за да има по-голям контрол върху тях. Някои университети протестираха или заведоха съдебни дела, тъй като се опасяват, че ще загубят академичната си независимост. Скандалът с Хавард беше водещ в това отношение, там се стигна до съд и Тръмп поомекна: "Ще бъде чудесно": Тръмп близо до споразумение с "Харвард"

"Плашещ" президент - одобрението за Тръмп сред американците е паднало сериозно

Факт е, че част от предприетите мерки от американския президент са доста спорни. Не е изненадващо, че през годината бе отбелязан спад в рейтинга му.

В някои проучвания одобрението за Тръмп е паднало до 37–43%, което са доста ниски нива в сравнение с процентите при инаугурацията му. Нещо повече - данните още от май месец сочат, че около 59% от американците намират втория му мандат за "плашещ", а мнозина за "хаотичен". От същото проучване става ясно, че над половината анкетирани смятат, че администрацията в Белия дом се движи в "грешна посока". Тези цифри показват опасенията сред американското общество и като цяло липсата на доверие в подхода и политиката на Тръмп, особено по въпроси като икономика или имиграция.

И не на последно място - досиетата "Епстийн". В България този скандал изглежда далечен, но в САЩ е много сериозна вътрешнополитическа пречка пред Тръмп. Колко това ще повлияе на управлението му, предстои да видим: Досиетата Епстийн: Нови скандални твърдения за Доналд Тръмп в поредна порция разсекретени документи

