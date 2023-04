Хакерски войни: Украинци пробиха руски шпионин, руснаци удариха дори в Канада

В съобщение, публикувано в Телеграм от група, наричаща се "Кибер съпротива", се твърди, че хакерите са откраднали писма на Моргачев. Информацията е била предоставена на украинската информационна мрежа ИнформНапалм. БТА посочва, че според "Ройтерс" не може да провери информацията, но някои от предполагаемите лични данни на шпионина съвпадат с изтекли по-рано данни.

Руски хакери хакват охранителните камери на украински кафенета, за да събират информация за конвоите с хуманитарна помощ, които минават покрай тях, съобщи Франс прес, като цитира изказване на директора на отдела по киберсигурност на американската Агенция за национална сигурност Роб Джойс. Той заяви това вчера на конференция на Центъра за международни и стратегически изследвания във Вашингтон.

Русия и подкрепяни от нея хакери извършват свързани с нашествието в Украйна кибератаки от повече от година, заяви Джойс. Според него те целят да нарушат работата на системи, свързани с финансите, администрацията, предприятията и частни лица, но се фокусират върху отбранителната индустрия и американски логистични предприятия, с цел да научат повече за доставките на оръжия за Украйна.

По-рано вчера канадският премиер Джъстин Трюдо заяви, че кибератака на проруската хакерска група "Ноу нейм" е засегнала канадски правителствени сайтове, но тя "по никакъв начин няма да подкопае нашата непоколебима подкрепа за Украйна". Кибератаката, за която групата пое отговорност в Телеграм, парализира за няколко часа няколко официални сайта, включително този на държавния глава, точно когато украинският премиер Денис Шмигал се срещаше с Трюдо в Торонто.

"Не е необичайно руските хакери да атакуват държави, които показват непоколебима подкрепа за Украйна, които приемат украински делегации или украински лидери. Така че моментът не е изненадващ", заяви канадският лидер на съвместна пресконференция с Шмигал.

Малко по-рано обаче друга хакерска група - Twelve Organization, пое отговорност за хакерска атака срещу руските митници. На 10 април от руската митническа група съобщиха за проблеми в работата си, главно в регистрацията на товари:

