Хаос на пътя: Камион срути мост в Русия (ВИДЕО)

Хаос на магистрала в Ростовска област. Самосвал, движещ се с напълно вдигната платформа, се блъсна в пешеходен мост. Конструкцията се срутва върху движещите се отдолу автомобили. Един шофьор е ранен, а движението е блокирано.
BIG BOOM in Russia.— NEXTA (@nexta_tv) January 18, 2026
On the M-4 Don highway in the Rostov region, a dump truck with its bed raised smashed into a pedestrian bridge, sending it crashing down onto moving cars. One driver injured, traffic blocked — chaos on the road. pic.twitter.com/tJ3kk4qRFj
