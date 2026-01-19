Спорт:

Хаос на пътя: Камион срути мост в Русия (ВИДЕО)

19 януари 2026, 07:08 часа 219 прочитания 0 коментара
Хаос на магистрала в Ростовска област. Самосвал, движещ се с напълно вдигната платформа, се блъсна в пешеходен мост. Конструкцията се срутва върху движещите се отдолу автомобили. Един шофьор е ранен, а движението е блокирано.

Виолета Иванова
