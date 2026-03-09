Еди Рама представи своя книга с прозрения

По време на подкаста „Flasim“ („Говорете“) албанският премиер Еди Рама представи книгата си „На лунната маса“, сборник с негови размисли от традиционните вечери ифтар (вечерните хранения по време на свещения месец Рамадан), които е организирал през годините. Рама каза, че след многократни настоявания на приятели и хора, изповядващи исляма, е решил да събере размислите си в книга. Той поясни, че това са били вечери, на които е бил домакин през годините откакто е на поста си.

„Така осъзнах, че трапезата за ифтар не е просто момент за тези, които постят, но и красиво събитие, което събира хора с различни светогледи“, каза Рама.

Той добави, че опитът от домакинството на ифтар му е позволил да придобие по-дълбоко разбиране за ислямската култура, както и за историята на мюсюлманската общност в Албания.

Още: Виртуалната министърка на Албания се срина: Спрял й тока

Книгата съдържа послеслов от професор Бесник Синани от Университета в Тюбинген, както и предговор от Негово Превъзходителство Абдула бин Зайед Ал Нахаян, министър на външните работи на Обединените арабски емирства.

Еди Рама е във фаза: Шегички по адрес на гърците и с пророчество за Черна гора (ВИДЕО)