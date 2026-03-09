Нещата се обърнаха, светът иска помощ от Украйна: 11 държави молят за защита

От началото на войната в Близкия изток има искания от 11 държави - както САЩ, така и съседи на Иран и европейски страни, които искат да получат украински дронове-прехващачи. Това заяви президентът Володимир Зеленски след проведения днес съвет на висшето военно и държавно командване на Украйна. "Има ясен интерес към украинския опит в защитата на човешки живот, прехващачите, системите за електронна борба и обучение. Украйна е готова да отговори положително на исканията на онези, които ни помагат да защитим живота на украинците и независимостта на Украйна. Вече отговорихме на някои от исканията с конкретни решения и конкретна подкрепа", пише президентът в телеграм канала си.

Той добавя, че за Украйна няма тайни по отношение на производството на "Шахед"-ите - всяко звено от тяхното производство е добре известно на украинските експерти. Той отбеляза също, че Иран и Русия се подкрепят взаимно и се появява все повече информация, по-специално за руски компоненти в "Шахед"-ите, с които Иран нанася удари по съседите си.

През четирите години война с Русия Украйна натрупа богат опит в противодействието на дронове, включително на иранските дронове "Шахед". Отделно Украйна е разработила свои собствени дронове-прехващачи. Експертизата на украинските военни е безспорна.

