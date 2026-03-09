"Да не чакаме да ни затръшнат вратата": Путин поиска спиране на руските доставки на газ за Европа (ВИДЕО)

Русия увеличава доставките си на енергоресурси за своите надеждни партньори в различни региони по света и е готова да работи и с Европа, но очаква съответните сигнали от нейна страна. Това заяви руският президент Владимир Путин на съвещание, посветено на ситуацията на световния петролен и газов пазар. Според ТАСС, той визира отмяната на санкциите от страна на европейските страни спрямо Русия.

Путин посочи, че Русия ще продължава да доставя гориво на държави, които се явяват надеждни купувачи, в това число Словакия и Унгария. Руският президент добави, че страната му е готова да доставя петрол и газ в Европа, но очаква от ЕС да сигнализира за готовност „да се откаже от политическата конюнктура“ в тази сфера. Припомняме, че унгарският премиер Виктор Орбан призова Европейския съюз да свали санкциите срещу Москва.

Putin says Russia may halt energy supplies to Europe, redirect them to Asia pic.twitter.com/c1X2VciTkI — Lana 🇮🇷 (@lanaangie67) March 9, 2026

"Ако европейските компании, европейските купувачи изведнъж решат да се преориентират и ни осигурят дългосрочна, устойчива съвместна работа, лишена от политически конюнктура... моля, ние никога не сме се отказвали, готови сме да работим и с европейците", каза Путин. "Но ни трябват някакви сигнали от тяхна страна, че са готови и също искат да работят и ще ни осигурят тази устойчивост и стабилност", подчерта той.

"Бих искал да отбележа, че Русия многократно предупреждаваше, че опитите да се дестабилизира ситуацията в Близкия изток неизбежно ще поставят под заплаха глобалния горивен и енергиен комплекс", каза още държавният глава. Предизвиканите от конфликта в Близкия изток сривове във веригите за доставките на петрол и газ се отразяват на цялата система на международните икономически отношения, предупреди Путин. Той обаче прогнозира, че настоящите високи цени на енергията са временни и няма да се задържат задълго.

Същевременно той предупреди, че Русия ще пренасочи енергийните си доставки от Европа към по-атрактивни дестинации, без да чака Европейският съюз да й „затръшне вратата“. Руският президент Владимир Путин обяви това на среща за световния пазар на петрол и газ. Той припомни, че от 25 април страните от ЕС планират да въведат допълнителни ограничения върху закупуването на руски въглеводороди, включително втечнен природен газ, до пълна забрана на такива доставки през 2027 г.

„В тази връзка правителството вече е натоварено със задачата да оцени осъществимостта и целесъобразността на спирането на енергийните ни доставки за европейския пазар. Вместо да чакаме вратата да ни бъде затръшната под носа, трябва да го направим сега и да пренасочим тези обеми от европейския пазар към по-атрактивни дестинации и, най-важното, да се закрепим там“, каза Путин.

Цените на горивата

Припомняме, че заради ескалацията на конфликта в Близкия изток Иран затвори Ормузкия проток, откъдето минават около 20% от всички световни доставки на петрол и газ. Цената на петрола от сорта "Брент" днес за първи път от август 2022 г. надхвърли 100 долара за барел, достигайки 119 долара. Цената на газа на борсата в Европа при отварянето на търговията за първи път от януари 2023 г. надхвърли 800 долара за 1000 кубични метра.