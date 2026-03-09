Войната в Украйна:

Битката за Гуляйполе: Окупиран ли е градът от руските части?

09 март 2026, 20:05 часа 1008 прочитания 0 коментара
Битката за Гуляйполе: Окупиран ли е градът от руските части?

Ситуацията в района на Гуляйполе в Запорожка област не е благоприятна, тъй като руските части на практика са окупирали града. Това се казва в анализ на проекта DeepState. „Врагът привлича голям брой пехотинци, прехвърля допълнителни сили и действа активно дълбоко в територията, особено в района на Железнодорожный, Староукрайнка и Святопетривка“, се казва в изявлението.

Още: "Напредъкът е незначителен, мамим върховния главнокомандващ": Руски военен блогър скубе коси, докато Зеленски се хвали с нови успехи (ОБЗОР - ВИДЕО)

Същевременно DeepState отбеляза, че украинските отбранителни сили продължават да извършват операции по почистване на границата между Днепропетровска и Запорожка област. „Украинските сили продължават да действат в района от Терново до Солодке. По-специално, продължават активните боеве за село Березово. В други райони се водят операции по търсене и удар срещу вражеска пехота и техника, която осигурява подкрепления на пехотата или осигурява логистика, особено в тила“, съобщават анализаторите на проекта.

Още: Американците са заети: Кремъл се радва, че може да си воюва спокойно в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Според техните данни, войниците, работещи в този район, съобщават за голям брой руски военни, които не само се опитват да задържат окупирания район, но и се опитват да се инфилтрират по-дълбоко в територията. „Не е тайна, че въздушно-десантните войски участват в процеса на прочистване. Войниците тук подчертават ефективността на този вид сила, която е създала по-рационализиран и продуктивен процес на работа и планиране, особено по отношение на комуникацията с щурмовите части, които работят заедно по операциите по почистване“, отбелязва DeepState.

Още: Новата надежда на Путин за Украйна с петрола и войната в Иран: Спирачка след спирачка (ОБЗОР - ВИДЕО)

На 5 февруари анализатори на DeepState отбелязаха, че реалните постижения на украинските отбранителни сили в разчистването на територията на кръстопътя между Днепропетровска и Запорожка области възлизат на приблизително 79 квадратни километра. Те добавиха, че ако „се сметне и сивата зона“ – където отбранителните сили са държали позиции, но е имало вражеско проникване – тогава тази цифра достига приблизително 200 квадратни километра.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
руски военни война Украйна Запорожка област Гуляйполе
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес