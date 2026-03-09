Ситуацията в района на Гуляйполе в Запорожка област не е благоприятна, тъй като руските части на практика са окупирали града. Това се казва в анализ на проекта DeepState. „Врагът привлича голям брой пехотинци, прехвърля допълнителни сили и действа активно дълбоко в територията, особено в района на Железнодорожный, Староукрайнка и Святопетривка“, се казва в изявлението.

Същевременно DeepState отбеляза, че украинските отбранителни сили продължават да извършват операции по почистване на границата между Днепропетровска и Запорожка област. „Украинските сили продължават да действат в района от Терново до Солодке. По-специално, продължават активните боеве за село Березово. В други райони се водят операции по търсене и удар срещу вражеска пехота и техника, която осигурява подкрепления на пехотата или осигурява логистика, особено в тила“, съобщават анализаторите на проекта.

Според техните данни, войниците, работещи в този район, съобщават за голям брой руски военни, които не само се опитват да задържат окупирания район, но и се опитват да се инфилтрират по-дълбоко в територията. „Не е тайна, че въздушно-десантните войски участват в процеса на прочистване. Войниците тук подчертават ефективността на този вид сила, която е създала по-рационализиран и продуктивен процес на работа и планиране, особено по отношение на комуникацията с щурмовите части, които работят заедно по операциите по почистване“, отбелязва DeepState.

На 5 февруари анализатори на DeepState отбелязаха, че реалните постижения на украинските отбранителни сили в разчистването на територията на кръстопътя между Днепропетровска и Запорожка области възлизат на приблизително 79 квадратни километра. Те добавиха, че ако „се сметне и сивата зона“ – където отбранителните сили са държали позиции, но е имало вражеско проникване – тогава тази цифра достига приблизително 200 квадратни километра.