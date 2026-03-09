Белезници, превръзки на очите и припадък: Украйна с брутални обвинения срещу Унгария за похитените от "Ощадбанк" (ВИДЕО)

Украинските служители на инкасаторския екип на "Ощадбанк", задържани в Унгария на 5 март, са били държани с белезници в продължение на 28 часа и не са им били осигурени преводачи. Според украинското външно министерство с тях са разговаряли на руски език. Ведомството цитира „груби нарушения от страна на Унгария на нейните международни правни задължения, по-специално на Европейската конвенция за правата на човека и Виенската конвенция за консулските отношения“.

Случаят, който изостри още повече отношенията между двете държави

Преди 4 дни Будапеща задържа седем служители на публичната „Държавна спестовна банка на Украйна“ (или "Ощадбанк") с два бронирани автомобила, които са превозвали пари и злато от "Райфайзен банк" - от Австрия в Украйна. Конвоят е бил спрян, докато е преминавал транзит през Унгария. От пресслужбата на "Ощадбанк" заявиха, че превозът е бил рутинен трансфер между банки на пари и ценности и е извършен според европейските митнически и транзитни правила.

Според украинските власти са били превозвани приблизително 40 млн. долара, 35 млн. евро, около 9 кг злато - цялата стойност на задържаното възлиза на около 80 млн. долара.

Унгария впоследствие депортира седемте украински служители на "Ощадбанк". Унгарският външен министър Петер Сиярто поиска от Киев обяснение за пратките, като постави под въпрос дали средствата принадлежат на „украинската военна мафия“.

Украинският външен министър Андрий Сибиха не остана длъжен - той обвини Унгария, че е конфискувала превозни средства на "Ощадбанк" и е взела за заложници седем служители в Будапеща. „Това е държавен тероризъм и рекет“, заяви Сибиха и изиска освобождаването им.

В крайна сметка Националната полиция на Украйна започна наказателно производство срещу Унгария по членове от украинския наказателен кодекс, отнасящи се до незаконно лишаване от свобода и вземане на заложници.

Със завързани очи, припадания и влошено здравословно състояние

Според украинското външно министерство служителите са превозвани ценен товар от Австрия до Украйна, митнически оформен „в съответствие с международните правила за превоз и действащите европейски митнически процедури“. Те са били държани с белезници в продължение на 28 часа, през цялото време с превързани очи, и им е било отказано да информират семействата си или украинското посолство за инцидента.

„Повечето от личните вещи, конфискувани по време на ареста, не са били върнати. Когато състоянието на един от задържаните, който е инвалид и се нуждае от специална диета и редовно приемане на лекарства, се влошило, медицинска помощ му била оказана едва след като загубил съзнание. Междувременно на диабетик било насилствено инжектирано лекарство, което причинило рязко повишаване на кръвната му захар и хипертония, което наложило хоспитализирането му“, се казва в изявление на външното министерство на Украйна.

Оттам твърдят, че унгарските сили за сигурност са упражнили „психологически и физически натиск“ върху задържаните украинци.

„В нарушение на всички общоприети норми, на украинските граждани не е била дадена възможност да дадат показания на родния си език; комуникацията с украинците е била на руски език. На задържаните е бил отказан достъп до правна защита, като са били игнорирани както техните искания, така и жалбата на адвоката, нает за тяхната защита“, отбеляза украинското външно министерство.

Министерството добави, че унгарската страна е отказала на консула достъп до задържаните и е призовала за „незабавното връщане на откраднатите превозни средства на украинската държавна банка и транспортираните ценности“, както и за преследване на всички „виновни за отвличането на украински граждани“ и имуществото на АД „Ощадбанк“.

Това не е всичко в раздора между Унгария и Украйна

Силното напрежение и влошаването на отношенията между Унгария и Украйна идва в последния месец заради спрения транзит на руски петрол през тръбопровода "Дружба". Причината са нанесените щети върху съоръжението при масирана руска атака и необходимостта от ремонт. Унгария не приема обяснението на Киев и го държи отговорен за случилото се. Отделно от това унгарският премиер Виктор Орбан, притеснен, че може да се раздели с поста при предстоящите избори, обвинява Украйна в политическа намеса.

Украинският президент Володимир Зеленски ескалира спора между двете държави, като заяви, че ако Будапеща блокира заема от 90 милиарда евро на ЕС за Киев, то той ще даде адреса му на Въоръжените сили на Украйна, за да си поговорят с унгарския премиер на "собствения му език". Орбан пък заплаши с използване на сила срещу Украйна за преодоляване на блокадата на доставките по тръбопровода "Дружба".