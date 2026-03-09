Отложиха планираната среща между Украйна, САЩ и Русия: Каква е причината?

Поради ситуацията около Иран, тристранната среща между Украйна, Съединените щати и Русия, насрочена за тази седмица по предложение на американската страна, е отложена. Както съобщи украинският президент Володимир Зеленски в Telegram, той е провел среща с нашия преговарящ екип. „В момента приоритетът и цялото внимание на нашите партньори е насочено към ситуацията около Иран и поради това планираната за тази седмица среща по предложение на американската страна се отлага. Но Украйна е готова да се срещне по всяко време във формат, който може да помогне и е реалистичен по отношение на прекратяването на войната“, написа той.

Държавният глава добави, че екипът е докладвал информация за плановете на руската страна, доколкото е известно, предимно благодарение на дейността на украинските разузнавателни служби. „Инструктирах екипа да се свърже отново с американските преговарящи, първо, за да потвърдим готовността си за стратегическо сътрудничество в областта на сигурността и по-специално за защита от атакуващи дронове, и второ, да потвърдим готовността си да работим съществено за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна“, отбеляза Зеленски.

Той подчерта, че сега руснаците се опитват да манипулират ситуацията в Близкия изток и региона на Персийския залив, за да подкрепят агресията си, както и „да превърнат ударите на иранския режим по съседите му и американските бази във фактически втори фронт във войната на Русия срещу Украйна и, в по-широк смисъл, срещу целия Запад“. „Това категорично не може да се допусне. На злото не трябва да се дава възможност да се координира, но защитата на живота трябва да бъде стриктно координирана. Именно за това работим“, подчерта президентът.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна и Русия многократно са били близо до сключване на мирно споразумение, но всеки път едната страна се е отдръпвала. Той каза, че проблемът е, че между Украйна и Русия „цари огромна омраза“. Тръмп също така заяви, че участва в преговорния процес само за да предостави услуга на Европа и че войната в Украйна „няма голямо влияние“ върху Съединените щати.

