Хиляди на протест срещу Роберт Фицо в Братислава (ВИДЕО)

Многохиляден протест се състоя тази вечер в Братислава срещу правителството на Роберт Фицо, предаде "Франс прес". Според организаторите на протеста от опозиционната партия "Прогресивна Словакия" на призива им са откликнали 18 хиляди души. Демонстрантите се събраха пред правителствената сграда с възгласи за оставка и затвор за премиера.
Fico bude strašiť, že robíme prevrat. Ale Slovensko potrebuje prevrátiť. Ekonomika potrebuje prevrat - zo stagnácie do rastu. Zahraničná politika potrebuje prevrátiť - z východu na západ. A nebudú za tým Gruzínci, ale to slobodní Slováci. Presne takí, akí dnes stáli na námestiach pic.twitter.com/vOHlNEpBun— Progresívne Slovensko (@progresivne_sk) September 16, 2025
Недоволството е насочено срещу предложенията на правителството за балансиране на бюджета чрез увеличаване на здравните вноски и отмяна на няколко национални празника. Спорни са и предложенията на кабинета "Фицо" за промени в конституцията, с които да се ограничат правата на хомосексуалистите и да се постави под въпрос върховенството на европейското право над националното, предава БНТ.