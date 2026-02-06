Лайфстайл:

Поледица парализира въздушния трафик в Берлин

Излитанията и кацанията на международното летище в Берлин са временно спрени поради поледица, предаде ДПА, цитирана от БТА. "Пистовата настилка е гладка като стъкло", предупреди говорителка на летището. Не е ясно кога полетите ще се възобновят, като решение за по-нататъшни операции ще бъде взето едва сутринта.

Вчера вече имаше много отменени полети на летище Берлин-Бранденбург, което се намира в южните покрайнини на столицата.

В началото на деня нито един самолет не успя да излети, след като леден дъжд скова самолетите в лед. Първите самолети успяха да излетят едва преди обед, а впоследствие полетният график беше обект на значителни закъснения и множество отменяния. Смущенията по това време засегнаха само заминаващите полети, като пристигащите полети все пак можеха да кацнат.

В региона на германската столица времето тази седмица е студено, съчетано със сняг и леден дъжд, което причинява сериозни транспортни смущения. Извън Берлин заледените пътища и снеговалежите създадоха проблеми на пътуващите, включително по ключови железопътни маршрути на дълги разстояния.

Виолета Иванова
