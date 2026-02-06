Спорт:

Зимната олимпиада по ТВ: Кога и къде да гледаме откриването на Игрите в Милано/Кортина

В петък вечер (6 февруари) ще бъде дадено официалното начало на XXV-те зимни олимпийски игри, които ще се проведат в Италия. Домакини са град Милано и курортът Кортина д'Ампецо, които в рамките на малко повече от две седмици ще съберат най-добрите близо 3000 състезатели в света в зимните спортове, за да ги противопоставят в общо 116 състезания в 16 различни дисциплини.

92 нации ще се състезават на Зимната олимпиада в Милано/Кортина, като сред тях е и България, която има 20 атлети в 6 спорта. Най-големите надежди на България за медал има в сноуборда - и по-специално към действащия световен шампион Тервел Замфиров, но с добри шансове са и неговата сестра Малена Замфирова, както и опитният ни сноубордист Радослав Янков. Алберт Попов също е с високи шансове в алпийските ски, а Владимир Зографски е в отлична форма в ски скоковете.

Както на всяка олимпиада, голям интерес предизвиква още откриващата церемония. Зимните олимпийски игри ще бъдат открити на митичния стадион "Сан Сиро" в Милано, като в шоуто ще се включат световни знаменитости като Марая Кери, Снуп Дог, Андреа Бочели и Том Круз. Церемонията по откриване ще започне в 21:00 часа българско време, и ще продължи малко повече от два часа - до към 23:25 часа.

Откриването на Зимните олимпийски игри ще бъде излъчвано пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще предава церемонията, е Българската национална телевизия - в каналите БНТ 1 и БНТ 3. Още в 19:00 часа обществената телевизия ще стартира със студийна програма, която ще продължи до 20:00 часа, от 21:00 часа ще започне и същинската част по откриването. А пълна ТВ програма за цялата Зимна олимпиада 2026 може да видите в линка.

