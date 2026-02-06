САЩ обвързват бъдещите санкции срещу Русия с мирните преговори

По-нататъшните санкции на САЩ срещу Русия зависят от преговорите, насочени към прекратяване на почти четиригодишната война в Украйна. Това заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Бесънт, който участва в преговори с руски представители заедно с пратеника на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетя на държавния глава Джаред Къшнър в Маями в събота, заяви, че ще обмисли нови санкции срещу руския сенчест флот - стъпка, която Тръмп не е предприемал, откакто се е върнал на поста си през януари миналата година.

"Ще го обмисля. Ще видим накъде ще отведат мирните преговори", заяви Бесънт на изслушване в Сената. Той допълни, че санкциите на САЩ от администрацията на Тръмп срещу руските петролни гиганти "Роснефт" и "Лукойл" са помогнали Русия да седне на масата за преговори.

На въпроса каква роля играе Къшнър в преговорите с Русия, Бесънт отговори, че според него зетят на президента Тръмп действа като "специален пратеник и събеседник в разговорите".

Сенаторът демократ Анди Ким заяви, че участието на членове на семейството на Тръмп без официални позиции може да породи конфликт на интереси.

Специалният пратеник на руския диктатор Владимир Путин - Кирил Дмитриев заяви, че има напредък и положително развитие в постигането на мирно споразумение за Украйна преди началото на втория ден от тристранните преговори в Дубай.