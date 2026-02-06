Северна Македония направи нова крачка към заличаване на българщината

Правителството в Северна Македония постави за обществено обсъждане проектозакона за сдруженията и фондациите, чието приемане беше пряко провокирано от дейността на български сдружения и клубове, довела до нападения, увеличаване на езика на омразата и най-ниско ниво на македоно-българските отношения. Новият закон трябва да регулира преди всичко как ще се (злоупотребява с) имената на исторически личности в момент, когато София оспорва официалната ни история - такова е внушението, с което общественото обсъждане на закона излиза на преден план.

Според текста, за да използват името Македония, включително съкращения и думи, взети от него, сдруженията, фондациите и организациите трябва да получат одобрение от Министерството на правосъдието на Северна Македония. Законът ще забрани и регистрацията на организация, сдружение или фондация, "ако името, наименованието, съкратеното наименование, програмата, целите, дейностите и действията ѝ са насочени към насилствено сваляне на конституционния ред на Република Северна Македония".

Забранено е също така наименованието, програмата, целите и дейностите на съответната фондация да водят до "подбуждане и подстрекаване към военна агресия и подбуждане към национална, расова, религиозна омраза или друга нетолерантност, нетърпимост, дискриминация, насилие, омраза, геноцид, унищожение, разпространение или подкрепа, подстрекаване и одобряване на фашизъм, нацизъм, националсоциализъм и Третия райх, извършване на дейности, свързани с тероризъм, извършване на дейности, противоречащи на Конституцията или закона, и извършване на дейности, нарушаващи свободите и правата на други лица". Преведено на разбираем език, българските сдружения вече са законно неспособни да носят името на Ванчо Михайлов и други (противоречиви) фигури за Македония, а забраната е толкова широка и по толкова много основания, че е под въпрос дали ще могат да ги нарекат и "Гоце Делчев", тъй като има исторически спор за неговата роля, т.е. за кого се е борил, коментира македонското издание "Независим".

