"Хубаво е да туитваш от Европа, без да бъдеш арестуван и пребит": ЕС и Иран в словесен спор за протестите

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола отговори на критиките от страна на иранската мисия към ЕС, която обвини ЕС в намеса във вътрешните работи на Ислямската република. Диполматите на Техеран в Брюксел и Берлин отделно твърдят, че европейски официални лица са мълчали, докато Израел е нарушавал "продължително" международното право, убивайки хора в Ивицата Газа, а сега Брюксел подкрепя протестите на граждани в Иран срещу режима.

Властите се позовават на палежите на демонстрантите в правителствени сгради и полицейски станции, като нарича протестиращите "бунтовници". Те пък са по улиците, за да искат смяна на режима на аятолах Али Хаменей заради влошеното икономическо състояние на страната.

Още: Върховният лидер на Иран заплаши Тръмп и обяви, че ще се лее гражданска кръв (ВИДЕО)

Роберта Мецола контраатакува Иран

Снимка: European Parliament

Мецола заяви, че протестиращите в Иран търсят основни свободи, включително правото да изразяват несъгласие онлайн, без да се страхуват от арест или насилие.

„Сигурно е хубаво да можеш да туитваш от Европа и да използваш свободно интернет, за да изразиш публично несъгласие с лидерите, без да бъдеш арестуван, пребит или да ти бъде блокиран достъпът до телекомуникациите в страната“, написа Мецола в X на 9 януари. „Това е нещо, което хората по улиците на Иран искат".

Must be nice to be able to tweet from Europe and be able to use the Internet freely to publicly disagree with leaders, without being arrested, beaten or having the country’s telecommunications disabled.



That's the sort of thing people in Iran's streets are asking for... 🤷‍♀️ https://t.co/NInWKG1KAn — Roberta Metsola (@RobertaMetsola) January 9, 2026

Подкрепа на ЕС за протестите в Иран

Германският външен министър Йохан Вадефул беше един от няколкото високопоставени европейски служители, които осъдиха суровото отношение на Иран към протестиращите, след като демонстрациите в теократичната ислямска страна навлязоха във втората си седмица.

Още: Протестите в Иран се разраснаха драстично, рядко използван ход на режима говори за паника (ВИДЕО)

„Мирното изразяване на мнението им е тяхно (на иранските граждани) право“, написа Вадефул в четвъртък. „Ето защо осъждам прекомерното използване на насилие срещу мирни демонстранти и призовавам иранските власти да спазват международните си задължения".

Белгийският министър-председател Барт де Вевер засили това послание в публикация в социалните мрежи в четвъртък. „Смелите иранци се борят за свобода след години на репресии и икономически трудности“, написа той. „Те заслужават нашата пълна подкрепа. Не е приемливо да ги заглушаваме с насилие".

Протестите в Иран избухнаха в последната седмица на 2025 г., подтикнати от общественото недоволство от жестоката икономическа ситуация в страната и обезценяването на иранския риал. В рамките на няколко дни обаче акциите се превърнаха в открита опозиция срещу духовното ръководство на страната.

Още: "Заплашиха да сварят дъщеря ми": Иранец разказва за протестите, БНТ твърди в 6:00 сутринта, че вървят мирно (ВИДЕО)