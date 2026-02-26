САЩ притискат Русия с "Лукойл", за да има мир в Украйна

САЩ удължиха крайния срок за продажбата на международните активи на руския петролен гигант "Лукойл" до 1 април 2026 г. Това сочи публикуваният днес общ лиценз от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Лицензът разрешава операции, свързани с преговори за „продажба, разпореждане или прехвърляне на „Лукойл Интернешънъл“ (Lukoil International GmbH - базираното в Австрия дъщерно дружество на руската компания „Лукойл“, което притежава чуждестранните активи на групата, включително тези в България) и нейните активи, като настоящият лиценз изтича на 28 февруари.

Съединените щати са забавили продажбата на международните активи на руския петролен гигант Лукойл, за да окажат натиск върху Русия в мирните преговори за Украйна. Това пише Ройтерс, като се позовава на четири свои източника, запознати с въпроса.

Натискът върху Русия

През последните седмици правителствени представители на САЩ, Русия и Украйна не постигнаха пробив в преговорите в Женева, Абу Даби и Маями за сключване на мирно споразумение в Украйна. Тези дискусии включваха санкциите на САЩ срещу най-големия производител на петрол в Русия, държавната компания „Роснефт“, както и срещу втория по големина производител „Лукойл“, според три източника, които бяха информирани за срещите. Следващият кръг от преговори между САЩ, Русия и Украйна е планиран за март.

OFAC вече три пъти удължи срока за потенциалните купувачи да преговарят с „Лукойл“ за активи на стойност 22 милиарда долара, откакто Вашингтон наложи санкции на двете руски петролни компании през октомври. Американски официален представител заяви, че Министерството на финансите е удължило крайния срок, за да „улесни продължаващите преговори с Лукойл и да се постигне споразумение, което подкрепя усилията на президента Тръмп да лиши Русия от приходите, необходими за поддържане на военната й машина, и да постигне мир“.

Всяка сделка изисква Лукойл да не получава предварителна стойност и всички постъпления от продажбата да бъдат депозирани в сметка, където средствата са замразени и подлежат на юрисдикцията на САЩ, заяви официалният представител. Продажбата все още може да бъде сключена независимо от мирното споразумение, според отделен източник, запознат с въпроса.

Санкциите наложиха продажбата на международните активи на Лукойл, който включва нефтени находища, рафинерии и бензиностанции от Ирак до Финландия. Продажбата предизвика интерес от над дузина участници в търга, вариращи от американския петролен гигант ExxonMobil (XOM.N) до бившия собственик на Pornhub.

OFAC се занимава с продажбата на активите на Лукойл, но процесът наскоро беше ескалиран, за да включи висши служители в Белия дом, Министерството на финансите и Държавния департамент, като министърът на финансите Скот Бесент е по-пряко ангажиран, според три източника. Белият дом, Държавният департамент и Министерството на финансите не отговориха на запитвания за коментар относно разширяването, свързано с мирните преговори. Лукойл не отговори на запитвания за коментар от страна на Ройтерс.

Санкциите

Службата за контрол на чуждестранните активи вече три пъти удължи крайния срок за потенциалните купувачи да сключат сделка с "Лукойл" за чуждестранните му активи на стойност 22 милиарда долара, откакто Вашингтон наложи санкции срещу двете руски петролни компании през октомври.

През октомври Министерството на финансите на САЩ включи „Лукойл“ и „Роснефт“, както и 34 дъщерни дружества на тези компании, в нов пакет от американски санкции. На 4 декември финансовото министерство разреши операции за закупуване на стоки и услуги в съоръжения на „Лукойл“ извън Русия до 29 април 2026 г. Удълженият лиценз не позволява прехвърлянето на средства, към което и да е лице или сметка, намиращи се на територията на Руската федерация.

Припомняме, че сред чуждестранните активи на "Лукойл" са и четири подразделения в България - "Лукойл България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл-България Бункер" и "Лукойл Ейвиейшън България". В тази връзка правителството назначи особен търговски управител за четирите дружества в лицето на шефа на НАП Румен Спецов, който да ръководи активите на "Лукойл", докато компанията завърши процеса по продажба. "Лукойл" тогава обяви, че запазва правото си да търси съдебна защита и заяви, че дейността на управителя не трябва да възпрепятства продажбата на активите ѝ в страната ни.

Великобритания по-рано този месец удължи срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на "Лукойл" в България до 13 август 2026 година. Швейцарската компания "Литаско" (Litasco SA), член на групата "Лукойл" и акционер в подразделенията "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Лукойл България" ЕООД, вчера съобщи, че е изпратила до българските власти уведомление за възникнал спор и заяви намерението си да използва всички правни инструменти, включително да инициира арбитражно производство пред Международния съд за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID).