Преговорите между САЩ и Иран приключиха: По-близо ли сме до конфликт?

Преговорите в Женева между САЩ и Иран са приключили без резултат. Това съобщава Уол Стрийт Джърнал, като се позовава на свои източници. Според посредниците от Оман, обаче, при поредния кръг преговори е отбелязан значим напредък, съобщи министърът на външните работи на страната Бадър Албусайди. Той добави, че преговорите ще бъдат възобновени скоро, след консултации със съответните столици. Оманският външен министър добави, че дискусии на техническо ниво ще бъдат проведени следващата седмица във Виена, където е централата на Международната агенция за атомна енергия.

Американският президент Доналд Тръмп иска споразумение за ограничаване на иранската ядрена програма и вижда възможност за това, докато Техеран се бори с нарастващо недоволство след националните протести, отбеляза Асошиейтед прес. Вашингтон поиска Иран да предаде запасите си от обогатен уран в чужбина, но за момента режимът в Техеран категорично се противопоставя на това искане. В Иран не са съгласни и на спиране на обогатяването, демонтиране на ядрените съоръжения и неограничени ограничения върху програмата си, предава Уол Стрийт Джърнал.

Али Ваез – ирански експерт в Международната кризисна група – заяви, че това, че американците не са си тръгнали веднага, след като Техеран представи последното си предложение днес, е добър знак. „Може все още да няма пробив в края на деня, но самият факт, че американският екип се завръща, показва, че има достатъчно обща основа между двете страни“, добави той.

Двете страни проведоха множество кръгове преговори миналата година, които се провалиха, след като Израел започна 12-дневната си война срещу Иран през юни, а САЩ нанесоха масирани въздушни удари срещу ядрени обекти, като оставиха голяма част от иранската ядрена програма в руини, въпреки че пълния мащаб на разрушения все още не е известен.

Преговорите в Женева бяха водени между иранския външен министър Абас Арагчи и пратениците на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър с посредничеството на Оман. Днешният кръг продължи около три часа.