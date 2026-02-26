Заплашена ли е България от арбитражно дело с "Литаско"?

Назначаването на особен представител в рафинерията на Лукойл Нефтохим Бургас, както и последвалите законодателни промени, провокираха остра реакция от страна на Litasco – търговското звено на Лукойл. Компанията намекна за възможно арбитражно дело срещу България, обвинявайки държавата в нарушаване на принципни договорености и увреждане на финансовите ѝ интереси.

„На този етап не трябва да се страхуваме от арбитражно дело“

Според енергийния експерт Мартин Владимиров от Център за изследване на демокрацията евентуален международен спор не е неизбежен и не би трябвало да буди тревога. „Трябва да се подчертае, че на този етап не трябва да се страхуваме от такова дело, защото санкциите, които България въвежда, са международни. Те са наложени от Съединените американски щати… Ако ние не спазим тези санкции, това ще подкопае сигурността на доставките на петрол и оперирането на рафинерията“, обясни той.

Владимиров подчерта, че държавата е предприела правилните стъпки, за да осигури едновременно надеждност на доставките и възможност рафинерията да продължи да работи до края на април 2029 г.

Основните упреци на „Литаско“ – и доколко са основателни

„Литаско“ твърди, че след действията на държавата – включително назначаването на особен управител и отнемането на концесията на терминала „Росенец“ – финансовото ѝ състояние значително се е влошило. Владимиров обаче оспорва тази теза: „‘Лукойл’ регистрира печалби от порядъка на милиард и половина – два милиарда долара за една година. Това са безпрецедентни печалби… Тази печалба компенсира значително текущите разходи.“ Той припомни, че години наред компанията е декларирала загуби и почти не е внасяла средства в държавната хазна.

Законодателни пропуски: риск ли са те? Експертът признава, че измененията в закона, довели до назначаването на особен управител, съдържат слабости. „Има пропуски – като това, че действията му не подлежат на съдебен контрол и че не е упоменато изрично, че разпоредителните сделки с активите не представляват национализация.“ Владимиров даде за пример Германия, където за подобни случаи е създаден ясен механизъм за компенсации и съвместно вземане на решения между държавата и собственика на активите“, обясни той.

САЩ удължават лиценза на международните активи на Лукойл. По информация на агенция Reuters САЩ забавят продажбата на международните активи на Лукойл. Според Владимиров: „Генералният лиценз за опериране се удължава до 1 април. Истинският особен управител на тези активи е Министерството на финансите на САЩ. Те ще решат кой ще ги купи.“

Стратегическият газов коридор: шанс за истинска диверсификация. След завръщането си от Вашингтон Владимиров споделя, че американската страна проявява силен интерес към вертикалния газов коридор, чиято цел е да измести изцяло руския газ от региона. „Целта е към Централна Европа и Украйна да потекат близо 10 млрд. куб. м газ в началото на 2027 г.“. Това обаче изисква дългосрочни договори за внос на американски LNG, както и България да спре да купува руски газ на „непазарни цени“, обясни Владимиров.