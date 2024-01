И френските фермери почнаха с блокади около Париж (ВИДЕО)

Днес фермери във Франция блокираха няколко магистрали около френската столица Париж. Исканията не са някаква изненада – по-добри условия на труд, по-високи доходи и по-малко екорегулации.

Искаме отговори – това е последната битка за селското стопанство. Няма да умрем тихо, заяви един от фермерите (Карин Дюк) пред AFP, докато се присъединяваше към колоната от трактори. Тактиката на протест е предизвикване на километрични задръствания по магистрали и главни пътища, тъй като селскостопанските машини заемат всички платна и се движат много бавно. Към протеста на фермерите се присъединиха и таксиметрови шофьори:

The situation in France



Protesting farmers blockade the capital. Taxi drivers are joining them. pic.twitter.com/0kQmiX4PcU