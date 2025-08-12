Незаконната дъщеря на Путин: Медията, с която работи Христо Грозев, разплита фалшиво ли е нейно интервю в Bild

Германският таблоид Bild, който публикува преди над 1 седмица интервю с Елизавета Кривоногих, предполагаемата незаконна дъщеря на руския диктатор Владимир Путин, изтри материала. Таблоидът обяснява, че "временно" сваля статията. А в "интервюто" Кривоногих критикуваше Путин и войната в Украйна.

Това се случи буквално ден по-късно, а Bild обясни решението си така: "Сега различни онлайн канали повдигат съмнения, че тези изявления са публикувани във фалшив акаунт, за който се твърди, че е измамно подобен на истинската страница на Розова. BILD разследва щателно това подозрение и оттегля статията за Луиза Розова като предпазна мярка".

Кълбото се разплита

Междувременно, журналистическият проект All Exclusive обяви, че снимките от сваления материал всъщност са преработени снимки на руски модел. Става въпрос за 22-годишния модел от Санкт Петербург Дария Арон - оригиналните снимки са били намерени от журналистите в личния ѝ канал в Телеграм. Оригиналите обаче вече ги няма, има само пародийна снимка на с нескопосано фотошопирано лице на Путин и послание от акаунт с име "Луиза Розова" т.е. предполагаемата незаконна дъщеря на Путин (Кривоногих има няколко имена): "Искам всички да знаят, че този акаунт е фалшив. Никога не съм се изказвала против войната, обожавам Русия и нейното правителство. Никога не е имало Telegram канали, свързани с мен, а човекът, стоящ зад този акаунт и публикации, е показан на снимката. Спрете да ми пишете, няма да давам никакви коментари".

Дария Аарон отказа коментар в разговор с журналист на All Exclusive. Германското издание Rtl обаче публикува бележка, в която моделът потвърждава, че снимките ѝ са откраднати и редактирани. Името на момичето не е споменато в публикацията, добавя изданието The Insider, с което си сътрудничи и българския журналист Христо Грозев. Създател на медията е Роман Доброхотов.