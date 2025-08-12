Известна актриса се удави в Егейско море

77-годишната актрисата и сценаристка София Сеирли се удави в Егейско море. Инцидентът е станал в неделя край остров Фурни в североизточната част на Егейско море, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на властите. Актрисата била на почивка, когато се опитала да преплува от плажа Камари до малкото островче Агиос Минас, но изглежда нещата са се объркали и завършили трагично.

Припомняме, че наскоро имаше подобен инцидент у нас с известния руски театрален режисьор Юрий Бутусов. Той се е удави в Черно море, докато бил на почивка в България. Инцидентът станал тази събота в Созопол, като българската полиция твърди, че става въпрос за нещастен случай, тъй като не са открити следи от насилие. ОЩЕ: Инцидент или нещо друго: МВР с подробности за удавянето на Бутусов в България

Коя е София Сеирли?

София Сеирли е родена на 1 декември 1947 г. в Александрия, Египет. Завършила Драматичното училище на Националния театър, тя си сътрудничи с видни режисьори на различни театрални сцени в Гърция и Кипър, както и с независими театрални групи. Тя изпълнява широка гама от роли в класически и съвременни творби, включително адаптации на гръцка литература. Наскоро Сеирли изигра Маро Ликогиани, майката на Захос, в популярния телевизионен сериал „Дивите пчели“, допълва Greek City Times. ОЩЕ: Известен руски режисьор се удавил в България