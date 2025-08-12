ЦСКА предложи 500 000 евро за бивш халф на Лацио и Уулвърхемптън, сделката е на финалната права

Ръководството на ЦСКА продължава да работи усилено по лятната селекция в тима. „Червените“ стартираха сезона в Първа лига по кошмарен начин като до момента имат едва 3 точки след четири изиграни кръга. Затова и шефовете на клуба търсят качествени футболисти, които да вдигнат отбора на крака. До момента „армейците“ привлякоха петима нови играчи – Теодор Иванов, Давид Сегер, Давид Пастор, Кевин Додай и Леандро Годой.

Бруно Жордао се е съгласил да премине в ЦСКА

Сега ЦСКА се е насочил към бивш младежки национал на Португалия. Става въпрос за дефанзивния полузащитник на полския Радомиак Радом – Бруно Жордао. Това съобщи изданието „weszlo.com“. Според информациите „червените“ шефове вече са се свързали с колегите си от Полша като дори са изпратили официална оферта за 26-годишния халф. Тя е на стойност 500 000 евро и ще бъде приета от ръководството на Радомиак. Самият футболист също е готов да опита късмета си в ЦСКА.

🚨 Bruno Jordao odejdzie z Radomiaka! Nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji - Radomiak sprzeda Bruno Jordao za porządne pieniądze i zarobi na nim na rok przed końcem kontraktu. Czternasty transfer wychodzący klubu w Ekstraklasie.



Szczegóły:https://t.co/9oWt4JrkYk — Szymon Janczyk (@sz_janczyk) August 12, 2025

Халфът има доста богата визитка

Бруно Жордао стартира кариерата си в школата на Лейрия като преминава през всички формации преди да стигне до първия отбор. След това той носи екипите на Брага, Лацио, Уулвърхемптън, Фамаликао, Грасхопърс, Санта Клара и Радомиак. Дефанзивният халф също така е част от всички юношески и младежки формации на Португалия. През миналия сезон Жордао изиграва общо 33 мача за Радомиак, в които обаче не успява да се отчете с гол или асистенция.

