Велосипедист е с рана на главата след катастрофа, съобщиха от ОДМВР - София. Инцидентът е станал около 4.15 часа вчера в района на 43 км на път 1-8.

Катастрофата била между лек автомобил и колело. На място полицейските служители установили леко деформиран в предната част лек автомобил, а на няколко метра пред него велосипед с деформирана задна половина.

Изяснено било, че междувременно екип на Спешна помощ е транспортирал велосипедиста, който е бил с рана на главата. Водачът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотици. Пробите му са отрицателни. На пострадалия е взета кръвна проба в болничното заведение. На местопроизшествието е извършен оглед и по случая е образувано досъдебно производство. Причините за възникването на инцидента са в процес на установяване.