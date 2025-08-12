Пак побой между малолетни: Момичета се скубаха и ритаха на детска площадка

За пореден случай на детска агресия и побой между малолетни, съобщи видинската полиция. Този път случаят е във Кула, като всичко започнало с видеоклип, съдържащ кадри с насилие между две момичета.

В хода на предприетите незабавни действия служителите на реда изяснили, че видеото е било заснето привечер на 8 август. На детска площадка в градчето 13-годишна ритнала, скубала и ударяла шамари на 11-годишна.

Установени са очевидци и местен жител, който заснел видеото. Предстои доклад на материалите по образуваната преписка в Районна прокуратура – Видин. За днес в гр. Кула по случая е свикан Координационен механизъм с експерти от компетентните институции. ОЩЕ: Отново насилие между деца: Ученички се биха във Варна, включи се и майка