В Международния ден на младежта: 12 мерки за силна и устойчива младежка политика (СНИМКИ)

Навръх 12 август - Международния ден на младежта - от Националния младежки форум (НМФ) представиха обединена позиция за развитието на младежката политика в България. Тя е резултат от Декларацията на Управителния съвет на НМФ от 2024 г. и конкретните предложения, формулирани по време на Националната среща „Младежко участие“ в Ямбол (17–22 юни 2025 г.), съобщават от прессцентъра на националния младежки съвет.

12 мерки за силна младежка политика

Позицията на НМФ включва дванадесет основни мерки, които се обединяват около нуждата от включване на младежката политика като приоритет в програмите на политическите партии; създаване на самостоятелна институция в изпълнителната власт за планиране, изпълнение и мониторинг на младежката политика; учредяване на отделна парламентарна комисия по въпросите на младежта и подобряване на координацията между централната и местната власт.

Сред приоритетните мерки са посочени още нуждата от увеличаване на финансирането за Националната стратегия за младежта 2021–2030 г.; инвестиция в изследвания и прилагане на политики, базирани на данни и доказателства; регламентиране и стандартизиране на младежката работа, с гарантиране на достойни условия за младежките работници; подкрепа за устойчивостта и институционализирането на младежките центрове; реално участие на младите във вземането на решения, чрез подкрепа за младежките организации на местно и национално ниво; въвеждане на „младежки тест“ за оценка на въздействието на политики и законодателство върху младите хора; подобряване на механизмите за съвместно управление на младежките политики и програми и регламентиране на статута на Националния младежки съвет в Закона за младежта.

Снимка: МСМРБ

Националната среща "Младежко участие" в Ямбол

Събитието в Ямбол, организирано от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите в партньорство с НМФ и Община Ямбол, събра над 100 младежи, представители на институции и експерти от страната, припомнят от организациите.

Програмата включваше тематични работни групи, изложение на добри практики и официален дебат, чиято цел беше изработването на конкретни предложения за подобряване на младежката среда. Ключови предложения от дебата включват приоритетни мерки в сферата на ученическото самоуправление, образованието и достъпа, финансирането, доброволчеството и местното участие. Набелязани са необходими реформи като:

регламентиране на статута и правомощията на ученическите съвети;

създаване на национален представителен орган на учениците;

приемане на самостоятелна наредба за ученическо самоуправление;

въвеждане на системна подкрепа чрез обучение и менторство както за учениците, така и за учителите;

гарантиране на достъп до качествено неформално образование в цялата страна;

повишаване на прозрачността при разпределението на публичните средства за младежки дейности и програми;

по-активна институционална подкрепа за доброволчески инициативи и програми, които ангажират младите в обществени каузи;

засилване на ролята на младежките съвети и консултативни органи на местно ниво, с повече правомощия и реално участие в процесите на вземане на решения.

Снимка: МСМРБ

Комбинирането на стратегическите мерки от двете декларации показва, че младите хора не просто настояват за промяна, а предлагат детайлна и реалистична пътна карта за постигането ѝ. НМФ призовава институциите да се ангажират с реализирането на тези стъпки в партньорство с младежките организации, за да се осигури устойчива, справедлива и ефективна младежка политика в България, пишат от организацията.

Министърът с новина за нови програми

По повод 12 август в своя поздравителен адрес министъра на младежта и спорта Иван Пешев акцентира върху работата на екипа му по нова програма, която ще даде възможност на функциониращите младежки центрове да получат допълнително финансиране за изпълнение на младежки дейности.

Снимка: БГНЕС

"Това е ден, в който светът обръща поглед към Вашата енергия, креативност и смелост да променяте средата около себе си. Ден, в който с гордост отбелязваме приноса Ви за развитието на нашата страна – в спорта, науката, изкуството, предприемачеството и обществения живот. Вашите идеи и упоритост са двигател за прогреса на България. Министерството на младежта и спорта е последователен партньор в подкрепата на инициативи, кампании и проекти, които Ви дават възможност да разгърнете потенциала си. В рамките на водените политики е създаването и изграждането на пространства за млади хора. Към момента на територията на страната функционират младежки центрове, като поетапно се разкриват и нови такива", пише министър Пешев.