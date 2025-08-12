Веласкес пише история на "Герена" - има шанс да подобри постижение на Станислав Генчев

Хулио Веласкес започна с рекордите на "Герена". Наставникът на Левски записа четири поредни победи начело на тима - нещо, което не беше постигал в нито един от предните си отбори. До момента най-доброто постижение на испанския специалист беше три последователни успеха, предаде "Тема Спорт". Той изравни този рекорд с идването си на "Герена", където започна с победа срещу Лудогорец, Хебър Пазарджик и Спартак Варна, но след това тимът завърши наравно с ЦСКА.

Левски в серия от 11 мача без загуба в шампионата

"Сините" се намират в серия от 11 мача без поражение в Първа лига. Тази тенденция започна в края на миналата кампания с победата над Септември София на 21 април. Оттогава те спечелиха точки срещу Арда, Лудогорец, Черно море, Монтана, Септември София, Славия и Спартак Варна. Левски бе непобеден и във всичките си контроли преди старта на сезона. Всъщност единственото поражение на "сините" през последните месеци дойде от Спортинг Брага в реванша от втория квалификационен кръг на Лига Европа.

За последно Левски е записвал четири поредни победи на старта на шампионата под ръководството на Станислав Генчев миналия сезон. Това обаче е вторият и единствен такъв случай за последните 10 години. Тогава тимът победи Локомотив София, Ботев Враца, Локомотив Пловдив и Крумовград, но се спъна от Лудогорец в петия кръг. "Сините" ще се опитат да продължат добрата си серия този уикенд, когато гостуват на Ботев Враца. Но преди това им предстои визита на Сабах в Лигата на конференциите.

ОЩЕ: Числата, които оборват Веласкес: Колко пъти Левски е по-скъп от Сабах?