Възможни са затруднения при закупуването на маршрутни карти

От 20:00 ч. до 20:30 ч. ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси, съобщиха от АПИ.

Възможни са затруднения при купуването на маршрутни карти. Актуализацията няма да повлияе закупуването на е-винетки и на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

За избягване на риска от затруднения при покупката, Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им маршрутна карта.

НТУ се извинява на водачите за причиненото неудобство.