Черна гора търси помощ: Горски пожари заплашват къщи и сгради (ВИДЕО)

Черна гора е обхваната от горски пожар. Пламъците избухнаха след като кола се запали на главния път в Булярица. Лошото е, че те се разпространиха по труднодостъпен район и достигнаха района над Чан, съобщава македонската медия Макфакс. Пожарът обаче е достигнал населено място и заплашва къщите на хората и други сгради, допълва друга базирана в югозападната ни съседка медия "Проверено".

Гасенето на пожара

Пожарникари от Будва заедно със свои колеги от други крайбрежни общини, са на място от вчера, за да потушат пожара, обхванал хълма над Булярица. В гасенето на пожара са участвали и самолети , хеликоптери и „Въздушен трактор“, пише RTCG.

Това не е единственият пожар в Черна гора. На територията на страната има няколкото големи пожара. В Горни Рогами няколко семейства бяха евакуирани, след като огънят се приближи до домакинствата.

В търсене на помощ

Правителството на Черна гора реши да поиска помощ от НАТО за борба с горските пожари от въздуха, поради факта, че пламъците продължиха да се разпространяват в няколко района, включително този в околностите на Подгорица, където вчера бяха разрушени няколко къщи, а няколко пожарникари бяха ранени, допълва македонската медия "Бизнес вести". ОЩЕ: Климатичен коктейл "Молотов“: Смъртоносна гореща вълна в Южна Европа