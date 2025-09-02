Инцидент или злонамерена атака? Версията на Димо Гяуров за инцидента с Фон дер Лайен

По-голямо заглушаване на GPS системите има в района на Черно море. Това се случва често и се прави напълно умишлено от страна на Русия за защита от умни боеприпаси, защото по-голямата част от тези боеприпаси се насочват от GPS. По този начин Русия се опитва да избегне удари по себе си. Но не може да се изключи злонамерена версия, особено като стъпим на опита от последните месеци и години и всички диверсионни действия на територията на Европа. Това каза в интервю за Нова телевизия бившият директор на Националната разузнавателна служба Димо Гяуров във връзка с инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен.

Задача на службите

Коя от версиите е вярната е задача на нашите служби. Те трябва да дадат ясен отговор дали има злонамереност, допълни още Гяуров и уточни, че "сме изостанали с мерките, с които държавата трябва да гарантира собствената си безопасност. "Русия е изключително активна в саботажни действия и може да се каже, че няма да останем встрани. Тук възникват много въпроси към нашите служби." Той припомни случая от преди две години, когато самолет навлезе във въздушното ни пространство и досега няма отговор какво точно се е случило.

Конкретно за случая със самолета, с който пристигна председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Гяуров коментира: "Няма никаква драма в случилото се. Не е вярно, че самолетът е кръжал с часове и че пилотите са кацали по хартиени карти. Това е излишен драматизъм. Пилотът е поискал инструментално кацане – нещо напълно в реда на нещата".

ДАНС

Гяуров засегна и темата с напрежението около службите за сигурност. По думите му "опити за овладяване на ДАНС е имало винаги. Важното е да има постоянство и прецизност при назначаването на хора. Навремето въведох полиграфа като тест за лоялност – не знам дали това още се прави", каза той.

Относно думите на Урсула фон дер Лайен в Сопот, че една трета от оръжията за Украйна идват от България, Гяуров бе категоричен: "Това не е тайна. Всички го знаехме, но страхът от реакцията на Кремъл ни лиши от печалби, защото използвахме посредници. Новата сделка с "Райнметал" е изключителна възможност – и икономическа, и военно-политическа".

Мишена

Гяуров е категоричен, че "не бива да се крием по дупките. България или ще бъде пълноправен член на ЕС и НАТО, или ще останем в сянката на Русия. Сделката с „Райнметал“ е шанс да преминем към печеливши производства и европейски стандарти", подчерта още той. Той предупреди, че България остава потенциална мишена: "Миналата година имаше опит за убийство на президента на "Райнметал". Това показва, че рисковете са реални, но ние трябва да заемем ясна позиция".

