Най-важните новини за деня: 3 декември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 3 декември 2025 г.

ПАРЛАМЕНТЪТ ПОЗВОЛИ ИЗТЕГЛЯНЕТО НА "ЕДИНСТВЕНИЯ ВЪЗМОЖЕН БЮДЖЕТ" ЗА ДОГОДИНА

Единодушно с 201 гласа "за" депутатите одобриха решение, с което позволява оттеглянето на проектобюджета за 2026 г., както и на бюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, въпреки че последните два вече бяха приети на второ четене.

БОРИСОВ ХЕМ ГОВОРИ ЗА ИЗБОРИ, ХЕМ СЕ ОПРАВДАВА С ЕВРОЗОНАТА (ВИДЕО)

След като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заговори за избори, днес той по-скоро не иска такива и очерта мрачен сценарий в случай на предсрочен парламентарен вот. "Ако бях сам сто процента я давах веднага, но това ще дискредитира ГЕРБ, че не е партньор", каза Борисов пред медиите в парламента в контекста на протестите срещу бюджет 2026 г. и исканата оставка на правителството на Росен Желязков, което партията му подкрепя заедно с "ДПС - Ново начало", БСП и ИТН.

"ЕЛА ТУКА, БЕ, МАФИЯ МРЪСНА! ПРЕД БОКЛУЦИ КАТО ТЕБ НЕ СЕ НАВЕЖДАМ": МИРЧЕВ И ПЕЕВСКИ В ЖЕСТОК СКАНДАЛ (ВИДЕО)

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев влезе в жестока словесна престрелка с лидера на ДПС-НН Делян Пеевски пред кабинет 222А в Народното събрание. Скандалът прерасна в обиди и опит за физическа саморазправа, който бе предотвратен от охраните на Пеевски. Причината - по-рано в сряда по време на брифинг пред медиите Пеевски обясни, че Мирчев бил в кабинета му и "се навеждал да подписва", докато "седи в скута ми". Това предизвика гневна реакция на един от лидерите на "Продължаваме промяната - Демократична България". Още: "Подгъзуваха ми и се навеждаха": Пеевски за Ивайло Мирчев и Христо Иванов (ВИДЕО).

ЛОКАЛ ИЛИ ЗАЛОЖНИК Е СИНЪТ НА БОБОКОВИ: СЕМЕЙСТВОТО С КОМЕНТАР ЗА АРЕСТА И ЗА ПАРТИЯ НА РАДЕВ

„Голяма лъжа е това, че синът ми е организирал протести. Това е 18-годишен младеж, който учи в елитно училище и е абсурд да се включи във вандалски прояви на протестите. Той е бил сам при ареста и слава богу, че е арестуван при офис на клон на една от банките, която се намира в близост до централата на "ДПС-Ново начало". Нито има качулка, нито има шапка, няма нищо в ръцете си, а има 20 лева в джоба си“. Това заяви бизнесменът Атанас Бобоков пред bTV за ескалацията на протестите.

АРМАН БАБИКЯН: ПРОТЕСТЪТ НЕ Е ЕДНОАКТНА ПИЕСА И КАК ДА НЕ ИДЕ НАХАЛОСТ (ВИДЕО)

Протестът не е едноактна пиеса. Това каза в предаването Студио Actualno един от организаторите на големите протести през 2020 г., един от тогавашното “Отровно трио“- Арман Бабикян, съучредител на гражданско сдружение “Ние идваме“, депутат в 45-ото НС, журналист, политически анализатор и пиар експерт. Той отговори на въпроса как протестната енергия да не отиде напразно и харата да се почувстват пак излъгани: “Със сигурност ако може да не се случва това, което миналия път се случи. Опитвам се да не се връщам толкова назад. Това, което трябва да се случи, въпреки, че е лесно да се каже отстрани, е политическите сили да не сбъркат. Имам предвид тези, които не са на власт. И да си въобразят, да не решат, че този протест е защото хората са много влюбени в тях.

ЕВРОТО ВЕЧЕ Е В БНБ, А ДЕПУТАТИТЕ ОТХВЪРЛИХА ИСКАНЕТО НА РАДЕВ ЗА РЕФЕРЕНДУМ ЗА ПРИЕМАНЕТО МУ

Парламентът окончателно отхвърли предложението на президента Румен Радев за произвеждане на национален референдум с въпроса: "Съгласни ли сте България да въведе европейската валута евро през 2026 година?". Решението беше взето след почти седеммесечно забавяне и редица процедурни спорове, въпреки че инициативата достигна до пленарната зала само 28 дни преди планираното присъединяване на страната към еврозоната.

КАК ЩЕ ВЛЕЗЕМ В ЕВРОЗОНАТА С БЮДЖЕТ В ЛЕВА: ГОВОРЯТ ИКОНОМИСТИ

След окончателното оттегляне на Бюджет 2026, на практика е сигурно, че България ще изпадне в парадоксалната ситуация да посрещне еврото на 1 януари с бюджет в лева. Все още няма яснота по детайлите, но и при най-оптимистичния сценарий за бързо преработване на бюджета, новата план-сметка ще е готова в края на януари. Actualno.com се допита до водещи икономисти с въпрос дали това може да се превърне в проблем за държавата.

ЗАБРАНАТА ЗА РУСКИЯ ГАЗ В ЕС: СПЕЦИАЛНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ВНОСА ОТ "БОТАШ" И "ТУРСКИ ПОТОК" В БЪЛГАРИЯ

Датското председателство на ЕС и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение относно регламента за постепенно премахване на вноса на руски газ в Европа. Става въпрос за процедура с регламент, което предотвратява възможността само 1 член на ЕС да наложи вето. Регламентът представлява централен елемент от пътната карта на ЕС REPowerEU за прекратяване на зависимостта от руски енергийни източници - защото приходите от тях се използват от руския диктатор Владимир Путин да продължава войната в Украйна и да изгражда милитаризирана Русия, директна заплаха за Еворпа.

МИРЪТ В УКРАЙНА: ПУТИН НЕ ОТСТЪПВА, ТРЪМП ДРЕМЕ. НЕ ПОКРОВСК, ДРУГАДЕ Е ПО-ЗЛЕ ЗА УКРАИНЦИТЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Съгласни сме с някои аспекти на американското мирно предложение, с други не сме. Няма компромис, но някои от предложенията са приемливи, други критикувахме. Предадохме важни политически сигнали до американския президент Доналд Тръмп чрез пратеника му Стив Уиткоф. Мирът не е по-близо, но не и по-далеч – посланията на Юрий Ушаков, съветника на руския диктатор Владимир Путин, след срещата на Путин с Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър, на която беше обсъждан проект за мирно споразумение в Украйна – Още: "Конструктивен и съдържателен": Първи отзиви след 5-часов разговор между Уиткоф и Путин в Москва (ВИДЕО)

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ИСТОРИЯТА УКРАЙНА ВЛЕЗЕ В ТОП 100 НА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ОРЪЖИЕ

За първи път в историята си Украйна е включена в класацията на SIPRI като производител на оръжие. Рейтингът се изготвя от Стокхолмския международен институт за изследване на мира (Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI) на база международно признати годишни доклади и статистически таблици. Те се използват като най-авторитетния източник в света по теми, свързани с военни разходи, оръжейни сделки и въоръжени конфликти. В класацията вече е намерило място акционерно дружество "Украинска отбранителна промишленост" ("Укроборонпром"), което се класира на 52-ро място сред 100-те най-големи производители на оръжие в света. Данните обяви главният изпълнителен директор на компанията Герман Сметанин в телеграм канала си.

В СЛУЧАЙ НА ПРОВАЛ: ИМА ЛИ ПЛАН "Б" ЗА МИРНИЯ ПЛАН ЗА УКРАЙНА

НАТО няма "План Б" в случай на провал на мирните преговори между Русия и Украйна и отказ на САЩ да доставят оръжия на Украйна. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в отговор на въпрос на кореспондент на УНИАН. "Не мисля, че трябва да мислим за План "Б". Защото САЩ са много последователни в подкрепата си за Украйна, както и всички съюзници от НАТО. САЩ заявиха, че искат да доставят на Украйна необходимите оръжия, както летално, така и нелетално. Но очакваме европейците и канадците да се ангажират, когато настъпи моментът за плащането", каза Рюте.

ПОЛША И ГЕРМАНИЯ НЕ МОГАТ ДА ЗАГЪРБЯТ ПРОБЛЕМИТЕ ОТ МИНАЛОТО

Полският премиер Доналд Туск и германският канцлер Фридрих Мерц говориха относно военните репарации и възмездяването на Полша за унищожението й от Германия по време на нацистката ера, отбелязва "Политико".

ЕДИНСТВЕНИЯТ ЕВРОПЕЕЦ В КИТАЙ: ЩЕ ИМА ЛИ УСПЕХ МИСИЯТА НА МАКРОН В ПЕКИН (ВИДЕО, СНИМКИ)

Френският президент Еманюел Макрон отлетя за Пекин в опит да убеди китайския лидер Си Дзинпин, че Европа все още има решаващ глас в световните дела, равен на този на САЩ и Русия. Експертите обаче са на мнение, че шансовете му за успех са минимални.

ОТ ЗВЕЗДА ВЪВ ВИСШАТА ЛИГА ДО МУЛТИМИЛИАРДЕР - ФУТБОЛИСТЪТ, КОЙТО НАПРАВИ 10 МЛРД. ПАУНДА ИЗВЪН ТЕРЕНА

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.